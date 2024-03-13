Новый рейд в Россию и переговорная рамка от ЕС: новости за 12 марта

Война России против Украины: последние новости

Переговорная рамка о вступлении Украины в ЕС

Европейская комиссия сегодня, 12 марта, утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Европейский союз.

"Этот шаг - свидетельство достижений Украины, нашей трансформации и того факта, что Украина обязательно будет членом ЕС. Приоритет нашего Правительства - сделать так, чтобы это произошло как можно быстрее", - добавил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Рейд в Россию

Кроме того, вчера стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон".

В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, они продвигаются по нескольким направлениям. При этом добровольцы "Свобода России" изложили соответствующее обращение, в котором заявили, что "легион идет на выборы".

Из оказавшегося в распоряжении РБК-Украина перехвата стало известно, что они продвинулись по нескольким направлениям Грайворонского района. До этого в комментарии РБК-Украина представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал прорыв добровольцами границы РФ.

Позже бойцы легиона "Свобода России" сообщили, что населенный пункт Теткино в Курской области (Россия) перешел под контроль добровольцев, однако бои еще продолжаются.

Подробнее о рейде в России и возможных последствиях для Украины можно узнать в материале РБК-Украина.

Зеленский подписал закон о посмертном отцовстве для военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о биологическом отцовстве (материнстве) для военных в случае их гибели.

В частности, репродуктивные клетки военных будут храниться в течение нескольких лет бесплатно.

Появился первый официальный кандидат на должность генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Иоганнис официально объявил о желании баллотироваться на пост генсека НАТО.

Новая помощь Украине от США

Администрация президента США Джо Байдена объявила вчера о новом пакете военной помощи на 300 млн долларов, который они выделят Украине.

РБК-Украина сообщало, что американские СМИ раскрыли содержание пакета помощи.

В Офисе президента анонсировали визит Макрона в Украину

Офис президента ожидает, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину состоится "в короткой перспективе".

Макрон приедет в Украину, "чтобы наполнить еще более конкретными договоренностями те блоки, которые зафиксированы в договоре безопасности".

Обстрел Кривого Рога

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате начался пожар в девятиэтажке.

Детальную информацию о пострадавших и погибших можно узнать в материале РБК-Украина.

Зеленский также отреагировал на вражеские обстрелы и показал видео последствий.

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