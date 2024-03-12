Танки та бої. Російські добровольці прорвали кордон РФ: що відомо

Російські добровольці зайшли на територію Білгородської області РФ. Наразі вони просуваються по регіону у декількох напрямках.

Які їх цілі та де вони саме вони перебувають на території Бєлгородської області, розповідаємо в матеріалі РБК-Україна:

Так, сьогодні вранці бійці Легіону "Свобода Росії" анонсували повернення на територію Росії. Свої дії вони обґрунтували роками неволі під керівництвом російської влади та бажання звільнити народ РФ віл диктатури Кремля.

"Легіон йде на "вибори", - підсумували вони.

Згодом джерела РБК-Україна підтвердили, що на територію Білгородської області зайшли російські добровольці. Згідно з повідомлень відомо, що вони просунулись у декількох напрямках.

новина доповнюється...

Також на територію РФ зайшли російські добровольці "Сибірського батальйону". Вони опублікували відповідне відео, де група бійців просувається вздовж лісного масиву.

"Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вийде. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми почали виконання обіцянки. Тривають запеклі бої на території РФ", - йдеться в їх повідомленні.