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Танки та бої. Російські добровольці прорвали кордон РФ: що відомо

Росія , Вівторок 12 березня 2024 08:42
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Танки та бої. Російські добровольці прорвали кордон РФ: що відомо Фото: російські добровольці на територію Бєлгородської області t.me/legionoffreedom)
Автор: Ярослава Борзова

Російські добровольці зайшли на територію Білгородської області РФ. Наразі вони просуваються по регіону у декількох напрямках.

Які їх цілі та де вони саме вони перебувають на території Бєлгородської області, розповідаємо в матеріалі РБК-Україна:

При підготовці матеріалу використовувались такі джерела: Telegram-канал Легион "Свобода Росии", джерела РБК-Україна, Telegram-канал Astra, Telegram-канал "Сибирский батальон".

Так, сьогодні вранці бійці Легіону "Свобода Росії" анонсували повернення на територію Росії. Свої дії вони обґрунтували роками неволі під керівництвом російської влади та бажання звільнити народ РФ віл диктатури Кремля.

"Легіон йде на "вибори", - підсумували вони.

Згодом джерела РБК-Україна підтвердили, що на територію Білгородської області зайшли російські добровольці. Згідно з повідомлень відомо, що вони просунулись у декількох напрямках.

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Також на територію РФ зайшли російські добровольці "Сибірського батальйону". Вони опублікували відповідне відео, де група бійців просувається вздовж лісного масиву.

"Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вийде. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми почали виконання обіцянки. Тривають запеклі бої на території РФ", - йдеться в їх повідомленні.

Операції ЛСР та рейди на територію Росії

Нагадаємо, бійці Легіону "Свобода Росії" вже неодноразово проводили рейди на територію РФ. Там вони утримували під контролем територію та стикалися з російськими військовими.

Нещодавно бійці здійснили черговий рейд на територію Бєлгородської області. Під час нього вдалося ліквідувати кілька військових Росії.

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