Бійці ССО показали відео знищення російського "Бука"
Фото: бійці ССО показали відео знищення російського "Бука" (Getty Images)
Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) показали кадри удару по російському "Бук-М1". Зенітно-ракетний комплекс окупантів було знищено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО.
"Чергова успішна комплексна робота підрозділів ССО та розрахунків вогневих засобів у складі розвідувально-ударних груп дала свій результат", - йдеться у повідомленні.
Знищення важливого озброєння РФ
За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітному ракетному комплексу "Бук-М1" та радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби 1Л219 "Зоопарк".
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