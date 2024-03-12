Бійці ССО показали відео знищення російського "Бука"

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) показали кадри удару по російському "Бук-М1". Зенітно-ракетний комплекс окупантів було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО.

"Чергова успішна комплексна робота підрозділів ССО та розрахунків вогневих засобів у складі розвідувально-ударних груп дала свій результат", - йдеться у повідомленні. Знищення важливого озброєння РФ За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітному ракетному комплексу "Бук-М1" та радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби 1Л219 "Зоопарк".