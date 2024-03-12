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В Офісі президента анонсували візит Макрона в Україну "в короткій перспективі"

Вівторок 12 березня 2024 20:25
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В Офісі президента анонсували візит Макрона в Україну "в короткій перспективі" Фото: Президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Офіс президента очікує, що візит президента Франції Еммануеля Макрона до України відбудеться "в короткій перспективі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Андрія Сибіги в ефірі телемарафону.

Він повідомив, що Макрон приїде в Україну, "щоб наповнити ще більш конкретними домовленостями ті блоки, які зафіксовані у безпековій угоді".

За словами Сибіги, очікування від візиту "дуже високі".

"Він буде дуже важливим для зміцнення двосторонніх відносин, а також безпеки в Європі", - сказав заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, візит Макрона в Україну відкладався кілька разів і спочатку планувався на лютий, а потім був перенесений на середину березня.

16 лютого у Парижі президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон підписали безпекову угоду, яка діятиме протягом 10 років.

Раніше Макрон припустив, що країни Заходу можуть ввести свої війська до України. При цьому він уточнював, що щодо цього питання немає консенсусу.

У ЗМІ з'явилася інформація, що Франція збирає альянс країн, які відкриті для відправлення західних військ на територію України.

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Франція Еммануель Макрон Офіс президента
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