Дрони атакували три регіони РФ: горить нафтобаза, сім населених пунктів без світла

У Росії три регіони сьогодні вночі, 12 березня, були атаковані безпілотниками. Повідомляється, що в Курську, Орлі та низці населених пунктів Бєлгородської області було чути гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС та Telegram губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова.

Так, у Бєлгородській області РФ сім населених пунктів залишилися без світла через атаку безпілотника невідомого типу. Зазначається, що дрон нібито скинув чотири вибухові пристрої. Внаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження лінії електропередачі. Без світла залишаються сім населених пунктів: с. Ясні Зорі, с. Черемошне, с. Устинка, с. Лозове, с. Ровеньок, с. Петрівка, с. Солов'ївка.

Також гучні вибухи було чути в Курську, в Орлі після вибухів виникла пожежа на одному із промислових об'єктів. Місцеві пабліки повідомляють, що пожежа сталася на місцевій нафтобазі.

Вибухи у Росії

Останніми місяцями збільшилася кількість вибухів у різних регіонах РФ, часто їх причини пов'язані з ударами безпілотників.

Так, учора, 11 березня, у Росії заявили про "атаку" дронами арсеналу з боєприпасами у Волгоградській області. Він розташований на території однієї із військових частин окупантів. Зазначається, що це не перша подібна атака. 24 листопада 2023 року безпілотник уже падав на територію цієї ж військової частини. Тоді, нібито, постраждалих та руйнувань не було. Крім того, 16 листопада цю ж військову частину також атакував безпілотник, внаслідок чого згорів склад із боєприпасами дрібної стрілецької зброї.

Крім того, в ніч проти 10 березня в Росії спалахнула потужна пожежа на газопроводі в Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області. На опублікованих у мережі кадрах можна було побачити, що пожежа була досить потужною.

Детальніше про атаку дронів по території Росії з 8 на 9 березня - у матеріалі РБК-Україна.