Дрон атакував центр Бєлгорода: під ударом будівля адміністрації

У Росії поскаржилися на атаку дрона по центру Бєлгорода. Нібито під удар потрапила будівля місцевої адміністрації, внаслідок чого є навіть постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, росЗМІ.

"У Бєлгороді до будівлі адміністрації міста врізався БПЛА", - заявив Гладков.

За його словами, нібито є двоє постраждалих: одна жінка отримала осколкові поранення, друга - контузію.

Крім того, через вибух у будівлі адміністрації вибито вікна, посічено фасад. При цьому Гладков уже встиг визначити приналежність безпілотника до так званих "дронів противника".

У мережі вже з'явились відео наслідків атаки.

Російські ЗМІ також повідомляють про нібито "падіння" дрону на ТЦ "Вокзальний". Окрім того, російські силовики оточили місцевий залізничний вокзал.

Ситуація у Росії

У Росії 12 березня зовсім неспокійно. Так, уночі 12 березня у низці регіонів зафіксовано прольоти безпілотників. Під ударом опинилася нафтобаза та НПЗ. Міноборони РФ повідомило, що зафіксували 25 дронів і, нібито, запобігли атаці.

Вже вранці стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Зокрема, у Бєлгородській області, прорвавшись на танках, вони просуваються за кількома напрямками. При цьому добровольці "Свобода Росії" виклали відповідне звернення, у якому заявили, що "легіон іде на вибори". Наразі відомо, що добровольці контролюють населений пункт Тьоткіно у Курській області.

До того ж, сьогодні в РФ трапилося дві авіакатастрофи - в Бєлгородській області, ймовірно, впав винищувач Су-27, а в Івановому РФ - Іл-76.