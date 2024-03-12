Село Тьоткіно у Курській області перейшло під контроль добровольців, - ЛСР

Населений пункт Тьоткіно в Курській області (Росія) перейшов під контроль добровольців після прориву кордону 12 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Легіон "Свобода Росії" .

"Смт. Тьоткіно, Курської області повністю під контролем російських визвольних сил", - йдеться у повідомленні.

За словами добровольців, регулярна армія РФ стрімко залишає селище та позиції позаду, кидає важку техніку.

Прорив кордону РФ

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Зокрема, у Бєлгородській області, прорвавшись на танках, вони просуваються за кількома напрямками. При цьому добровольці "Свобода Росії" виклали відповідне звернення, у якому заявили, що "легіон іде на вибори".

З перехоплення, яке опинилося у розпорядженні РБК-Україна, стало відомо, що вони просунулися за кількома напрямками Грайворонського району. До цього в коментарі РБК-Україна представник ГУР Андрій Юсов прокоментував прорив добровольцями кордону РФ.

Додамо, що військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи те, що відбувається в Росії, зазначив, що очікувати докорінної зміни ситуації не варто. Найімовірніше йдеться про інформаційно-силову акцію, яка демонструє, що картинка російських пропагандистів відрізняється від буднів росіян.

Для довідки

Тьоткіно - селище міського типу в Глушківському районі Курської області Росії. Безпосередньо по околиці селища (частково річкою Сейм) проходить державний кордон Росії з Україною (Сумська область).

Село Тьоткіно у Курській області перейшло під контроль добровольців 12 березня (google.com)