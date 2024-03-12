Зеленський показав наслідки удару по Кривому Рогу

Український президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар по багатоповерхівці в Кривому Розі та показав наслідки ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram .

"Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Наслідки російської ракетної атаки. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час двоє загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що нині на місці російського удару шукають людей, що опинились під завалами.

"Роботи триватимуть скільки потрібно. Я вдячний кожному й кожній, хто працює там, на місці, рятує, надає медичну допомогу. Доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує", - підкреслив глава держави.

Удар по Кривому Рогу

Сьогодні, 12 березня, російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Кривому Розі. Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки загинули мирні жителі, серед поранених є й дитина.

Всі подробиці російського удару по місту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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