ua en ru
Вт, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удар по Кривому Рогу: зросла кількість жертв та постраждалих

Україна, Вівторок 12 березня 2024 20:28
UA EN RU
Удар по Кривому Рогу: зросла кількість жертв та постраждалих Фото: росіяни обстріляли Кривий Ріг (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Каріна Левицька

В результаті ворожого удару російських окупантів по Кривому Рогу загинуло вже троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Троє загиблих у Кривому Розі. На жаль... Постійно збільшується й число постраждалих. Як і кількість дітей серед них. Їх вже 7", - повідомив Лисак.

За словами глави ОВА, загалом людей, які зазнали травм – 36. Він зазначив, що це цифра була зафіксована станом на 20:20.

"Вдячний кожному, хто поруч з містянами, які у стані шоку. Тільки терористи здатні скеровувати смертоносну зброю на мирних!", - додав він.

Оновлено о 20:40.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що вже відомо про 38 поранених.

"3 загиблих та 38 поранених. Є постраждалі діти. Однак ці цифри не остаточні, адже тривають пошуково-рятувальні роботи", - заявив міністр.

Удар по Кривому Рогу

Сьогодні, 12 березня, російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Кривому Розі. Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки загинули мирні жителі, серед поранених є й дитина.

Всі подробиці російського удару по місту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що український президент Володимир Зеленський також відреагував на ворожий обстріл та показав відео наслідків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Під носом у Кремля. Як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ
Під носом у Кремля. Як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ
DAILY
Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог