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Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до ЄС, - Шмигаль

Україна, Вівторок 12 березня 2024 19:35
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Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до ЄС, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Єврокомісія сьогодні, 12 березня, затвердила переговорну рамку про вступ України до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу! Відповідні пропозиції представлені Раді ЄС", - повідомив прем'єр.

Шмигаль зауважив, що Україна стала ще на крок ближче до старту переговорів та членства в Європейському Союзі.

"Цей крок - свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС. Пріоритет нашого Уряду - зробити так, аби це сталося якнайшвидше", - додав Шмигаль.

Вступні переговори

Нагадаємо, у грудні минулого року лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили рішення про початок переговорів з Україною щодо членства у блоці.

Фактично вступні переговори ще не розпочалися. Для цього, зокрема, було необхідно, щоб Єврокомісія сформувала рамкові умови.

Ще 9 лютого спікер Єврокомісії Ана Пісонеро заявляла про те, що ЄК має представити рамкові умови протягом найближчих тижнів.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
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