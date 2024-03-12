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В ГУР прокоментували прорив добровольцями кордону РФ

Росія, Вівторок 12 березня 2024 09:19
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В ГУР прокоментували прорив добровольцями кордону РФ Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Російські добровольці, які прорвали кордон РФ у вівторок, 12 березня діють автономно. Вони як громадяни Росії мають на це повне право.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ексклюзивний коментар представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрія Юсова.

"Легіон "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальон" на територїї так званої Російської Федерації діють автономно, як самостійні структури та організації, виконуючи свої суспільно-політичні задачі", - сказав він.

Юсов додав, що, ймовірно, зараз мова йде про спільну операцію даних структур на цій території.

"Зрештою, вони громадяни РФ та мають на це повне право", - констатував розвідник.

Прорив добровольцями кордону РФ

12 березня легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" зайшли до Курської та Бєлгородської області РФ у рамках спільної операції. Зокрема, у Бєлгородській області, прорвавшись на танках, просуваються за кількома напрямками.

З перехоплення, яке опинилося у розпорядженні РБК-Україна, стало відомо, що вони просунулися за кількома напрямками Грайворонського району. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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