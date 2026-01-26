РФ масовано вдарила по Києву, а в Абу-Дабі пройшли мирні перемовини: новини за вихідні

Київ під комбінованими ударами ворога

У ніч на 24 січня Росія продовжила акт агресії проти мирних жителів України - уся країна перебуває в підвищеній загрозі обстрілу, а Київ уже зазнав масованої комбінованої атаки.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія зосередила удари по енергетиці, критичній інфраструктурі та житлових будинках України.

Ситуація з теплопостачанням у Києві залишається складною. Без тепла ще понад 1300 будинків столиці. у Києві розгортають додаткові Пункти незламності.

В Україні триває скоординована робота з ліквідації наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру. До відновлення залучені енергетики, тепловики, рятувальники та комунальні служби.

Мирні переговори в Абу-Дабі

В п’ятницю, 23 січня, в Абу-Дабі стартували переговори за участю делегацій України, Росії та США. Українську сторону на перемовинах очолив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що центральною темою зустрічей стало територіальне питання, зокрема ситуація на Донбасі.

РБК-Україна зʼясувало деталі переговорів в Абу-Дабі. Під час переговорів між делегаціями України, США та РФ в Абу-Дабі більшого прогресу було досягнуто в обговореннях військового блоку питань, тоді як щодо територій рішення все ще немає.

Сторони домовилися продовжити зустріч наступного тижня, що важливо для мирного врегулювання конфлікту.

Візит Зеленського в Литву

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською 25 січня прибули до Литви для участі в офіційних заходах з нагоди річниці Січневого повстання.

Під час візиту президент заявив, що дата закінчення війни залежить від конкретних гарантій безпеки.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україна має приєднатися до ЄС до 2030 року. Це стратегічний крок для стабільності та безпеки не лише України, а й усього регіону.

Трамп пригрозив митами Канаді

У суботу, 24 січня, президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням 100% мита на всі канадські товари у відповідь на можливу торговельної угоди Оттави з Пекіном.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава не має наміру укладати угоду про вільну торгівлю з Китаєм, спростувавши припущення, які викликали різку реакцію з боку Дональда Трампа.

Удар по "тіньовому флоту" РФ

Британський флот супроводжував російський танкер під час операції в Ла-Манші. Це частина планових дій НАТО з моніторингу руху російських суден.

Також прокуратура французького міста Марсель взяла під варту капітана російського танкера "тіньового флоту" Grinch

Ситуація в Ірані

Іранські збройні формування готові до дій і тримають "палець на спусковому гачку", оскільки американські військові кораблі прямують до Близького Сходу.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї переїхав до укріпленого підземного бункера в Тегерані через побоювання можливого удару США, а керівництво країною замість нього поки здійснює його син Масуд.