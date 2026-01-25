Без світла досі понад 800 тисяч киян: що відбувається з електропостачанням у столиці

В Україні триває скоординована робота з ліквідації наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

До відновлення залучені енергетики, тепловики, рятувальники та комунальні служби. На засіданні заслухали актуальну інформацію щодо відновлювальних робіт і визначили подальші кроки з посилення енергосистеми.

Дефіцит електроенергії в столиці

За словами міністра, у Києві зберігається значний дефіцит електроенергії, через що діють екстрені відключення.

Наразі без електропостачання у столиці залишаються понад 800 тисяч абонентів, як і напередодні.

Когенерація та нові лінії електропередач

На засіданні обговорили конкретні плани щодо:

встановлення когенераційних установок,

прокладання нових ліній електропередач,

будівництва нових об’єктів генерації.

Сьогодні до Києва вже доставили дві когенераційні установки, а наступного тижня очікується прибуття ще двох.

Додаткове пальне та посилення бригад

Для забезпечення роботи критичної інфраструктури ухвалили рішення скерувати до столиці додатково 50 тонн дизельного пального з резервів Міненерго. Воно буде використане для живлення великих генераторів, які забезпечують роботу критичних об’єктів і житлових будинків.

За даними Мінрозвитку, протягом дня над ліквідацією наслідків обстрілів працювали 166 ремонтних бригад, у нічний час роботи продовжать 74 бригади.

Крім того, до Києва залучають допомогу з регіонів - уже завтра прибудуть 17 бригад із Чернігова, Тернополя, Полтави та Вінниці. За потреби кількість фахівців можуть збільшити ще на 20 бригад.

Зв’язок та інтернет під час відключень

Окрему увагу приділили стабільності мобільного зв’язку та інтернету під час відключень електроенергії. Міністр наголосив на необхідності максимальної автономності базових станцій, щоб люди залишалися на зв’язку та мали доступ до інформації за будь-яких умов. За цим напрямом надано відповідні доручення.

Атаки на енергооб’єкти та втрати

Також повідомляється, що вранці російські війська прицільно обстріляли енергооб’єкт на Миколаївщині. Внаслідок атаки електромонтер отримав численні осколкові поранення.