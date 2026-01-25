Україна має приєднатися до ЄС до 2030 року: позиція Литви та підтримка регіону

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україна має приєднатися до ЄС до 2030 року. Це стратегічний крок для стабільності та безпеки не лише України, а й усього регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію президента України Володимира Зеленського, президента Литви Гітанаса Науседи та президента Польщі Кароля Навроцького.

Президент Литви також підкреслив, що зміцнення українських Збройних сил залишається ключовим фактором протидії російській агресії. Посилення атак на українську енергетику свідчить про небажання Росії дотримуватися зобов’язань щодо миру.

"Литва активно підтримуватиме євроінтеграцію України. Ми прагнемо, щоб Україна до 2030 року стала членом Європейського Союзу. Це вирішальний крок для стабільності та процвітання усього регіону", - зазначив Науседа.

"Люблінський трикутник"

Нагадаємо, що 25 січня президент України Володимир Зеленський прибув до Литви для участі у зустрічі "Люблінського трикутника". У Вільнюсі він обговорив із Науседою потреби української енергетики та підтримку на шляху до ЄС.

Люблінський трикутник було створено у 2020 році як формат тристоронньої співпраці між Україною, Польщею та Литвою, щоб поглибити регіональне партнерство у сфері безпеки, економіки та соціально-гуманітарних питань.

У 2023 році у Львові президент України Володимир Зеленський зустрівся з тодішніми президентами Польщі та Литви, Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою.

За підсумками зустрічі лідери трьох держав підписали спільну декларацію Люблінського трикутника, закріпивши ключові напрямки співпраці.

Також, сьогодні у Вільнюсі, Володимир Зеленський та Гітанас Науседа обговорили військову співпрацю, підтримку української енергосистеми та нові оборонні ініціативи.