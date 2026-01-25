UA UA EN RU
Зеленський прибув до Вільнюса: програма візиту президента

Україна, Неділя 25 січня 2026 09:30
Зеленський прибув до Вільнюса: програма візиту президента Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Литви для участі в офіційних заходах з нагоди річниці Січневого повстання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента Сергія Никифирова.

У межах візиту заплановані переговори глави держави з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Польщі Каролем Навроцьким у форматі Люблінського трикутника.

Також відбудеться окрема зустріч президента та першої леді України з президентом і першою леді Литви.

Згідно з програмою візиту, зустріч президентів України, Литви та Польщі запланована на 15:20. О 17:00 відбудеться спільна пресконференція лідерів.

Січневе повстання - це національно-визвольне повстання 1863–1864 років проти влади Російської імперії, яке охопило території сучасних Польщі, Литви, Білорусі та частини України.

Воно спалахнуло після чергових репресій з боку царської влади та спроб примусової мобілізації, ставши відповіддю на обмеження прав, русифікацію та відсутність автономії. Повстання мало партизанський характер і об’єднало різні суспільні верстви - від шляхти до селян та інтелігенції.

Хоча Січневе повстання було жорстоко придушене, а його учасники зазнали страт, заслання та конфіскацій майна, воно стало символом боротьби за свободу і національну гідність народів регіону.

Люблінський трикутник

Люблінський трикутник заснували у 2020 році як формат тристоронньої співпраці між Литвою, Польщею та Україною для поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах.

Нагадаємо, у 2023 році у Львові президент України Володимир Зеленський зустрівся з тодішнім президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою.

Лідери трьох держав підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

