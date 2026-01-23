Зеленський: Донбас - ключове питання переговорів в Абу-Дабі

Територіальне питання, насамперед щодо Донбасу, є ключовим. Його обговорюватимуть делегації України, Росії та США під час сьогоднішніх переговорів в Абу-Дабі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Президент зазначив, що секретар РНБО України Рустем Умєров на кожному етапі даватиме йому відповідні сигнали.

"Питання Донбасу ключове. Його будуть обговорювати, як три сторони це бачать в Абу-Дабіі сьогодні та завтра", - сказав Зеленський.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, пройде перша тристороння зустріч України, США та Росії в Абу-Дабі.

Також у четвер, 22 січня, в Кремлі відбулася зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним, де також брали участь Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв. Вона тривала 3,5 години.

Після цієї зустрічі у Росії підтвердили проведення першого засідання тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участю представників Росії, США та України.

Як повідомляли раніше ЗМІ, питання територій стане ключовою темою переговорів у рамках тристоронньої зустрічі України, США та Росії в Абу-Дабі.

Повідомляється, що спецпосланець США Стів Віткофф разом із членом делегації Джаредом Кушнером уже вирушили до Абу-Дабі для участі в переговорах. За інформацією українського посадовця, до них також долучиться міністр армії США Ден Дрісколл.

Українську сторону на зустрічі представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Російську Федерацію на переговорах представлятиме Кирило Дмитрієв, а також делегація на чолі з начальником ГРУ Ігорем Костюковим.