Головна » Новини » Політика

Карні відреагував на ультиматум Трампа щодо Китаю і 100% тарифів

Канада, Неділя 25 січня 2026 20:20
UA EN RU
Карні відреагував на ультиматум Трампа щодо Китаю і 100% тарифів Фото: прем’єр-міністр Канади Марк Карні (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава не має наміру укладати угоду про вільну торгівлю з Китаєм, спростувавши припущення, які викликали різку реакцію з боку президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

"Канада не може домовлятися про повноцінну торговельну угоду з Китаєм через зобов’язання в межах USMCA - тристороннього договору між Канадою, США та Мексикою", - заявив Карні.

Ця угода передбачає, що будь-яка зі сторін має завчасно повідомити партнерів про намір укласти договір з країною з неринковою економікою, до яких відносять і Китай.

Карні уточнив, що контакти Оттави з Пекіном стосувалися лише врегулювання окремих торговельних суперечок, які накопичилися впродовж останніх років.

Зокрема, йдеться про постачання китайських електромобілів, аграрної продукції та рибних товарів.

"Ми вирішили кілька проблем у торгівлі з Китаєм, але це не має нічого спільного з угодою про вільну торгівлю", - пояснив глава канадського уряду.

Він також підкреслив, що Канада повністю дотримується своїх міжнародних зобов’язань і не планує кроків, які могли б поставити під сумнів співпрацю з США.

Трамп погрожує митами

Нагадаємо, що в суботу, 24 січня, Дональд Трамп заявив про готовність запровадити 100-відсоткові мита на весь імпорт з Канади, якщо Оттава піде на укладення торговельної угоди з Китаєм. Американський лідер розкритикував економічний курс канадського уряду, звинувативши його у надмірній лояльності до співпраці з Пекіном.

Раніше Трамп також погрожував торговельними обмеженнями низці європейських держав, пов’язавши їх із вимогою забезпечити США можливість придбати Гренландію. Запровадження мит, за його словами, має відбутися у два етапи.

Так, з 1 лютого 2026 року Сполучені Штати планують встановити 10% мито на всі товари, що надходитимуть з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії. Вже з 1 червня 2026 року ставка мит зросте до 25%.

Державна митна служба Сполучені Штати Америки Канада Дональд Трамп
