Трамп погрожує Канаді 100% митом через можливу угоду з Китаєм

У суботу, 24 січня, американський лідер Дональд Трамп пригрозив запровадженням 100% мита на всі канадські товари у відповідь на можливу торговельної угоди Оттави з Пекіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у соцмережі Truth Social .

"Якщо губернатор (прем’єр-міністр Канади Марка, - ред.) Карні думає, що він перетворить Канаду на "порт розвантаження" для товарів і продукції, які Китай відправляє до США, він глибоко помиляється", - написав він.

За словами президента США, Китай "з’їсть Канаду живцем, повністю поглине її". На його думку, це призведе до знищення канадського бізнесу, соціальної структури та звичного способу життя.

Трамп заявив, що у разі укладення угоди Канада "негайно отримає 100% мито на всі канадські товари та продукцію, що ввозяться до США".

Що передувало

Після візиту Карні до Китаю країни домовились про послаблення Канадою тарифів на китайські електромобілі, які були запроваджені спільно зі США у 2024 році.

Вчора, 23 січня, Дональд Трамп вибухнув критикою на адресу Канаду за її торговельні відносини з Китаєм, а також позицію щодо оборонних ініціатив у Арктичному регіоні.

Зокрема, американський лідер висловив невдоволення економічною політикою Оттави, звинувативши владу Канади у "надмірній відкритості" до співпраці з Китаєм.

На переконання Трампа, тісні торговельні зв’язки з Китаєм матимуть довгострокові негативні наслідки для канадського суверенітету та стратегічних інтересів.