Росія б’є по енергетиці та житлу: Зеленський назвав масштаби атак за тиждень
Росія зосереджує удари по енергетиці, критичній інфраструктурі та житлових будинках України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.
За його словами, лише протягом одного тижня окупанти застосували понад 1700 ударних безпілотників, більш ніж 1380 керованих авіаційних бомб і 69 ракет різних типів.
"Кожен масований удар Росії може стати руйнівним. Тому ракети до систем ППО потрібні щодня, і ми продовжуємо працювати з Америкою та Європою, щоб було більше захисту неба", - заявив Зеленський.
Також президент повідомив, що у Вільнюсі відбувається координація з партнерами регіону - Литвою та Польщею. За його словами, Україна працює з кожним лідером задля посилення обороноздатності держави, а країни, що межують із Росією, найкраще усвідомлюють масштаб загрози, яку вона становить.
Нічна атака РФ по Україні 24 січня
У ніч на 24 січня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши понад 375 ударних дронів і 21 ракету різних типів. Більшість повітряних цілей було знищено силами ППО, однак зафіксовані й влучання.
Найбільших руйнувань зазнав Київ - пошкодження зафіксовані у п’яти районах столиці. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще щонайменше четверо дістали поранення.