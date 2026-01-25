Понад 1300 будинків без тепла: у Києві розгортають додаткові Пункти незламності
Ситуація з теплопостачанням у Києві залишається складною. Без тепла ще понад 1300 будинків столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
Що каже влада міста
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, з ранку вдалось ще понад 340 будинків під'єднати до теплопостачання. Наразі внаслідок атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок.
Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, де немає тепла.
Що кажуть в МВС
Голова МВС Ігор Клименко уточнив, що ситуація у Києві залишається надскладною, було додатково залучено сили з інших регіонів.
Станом на зараз у Києві понад 90 Пунктів працюють цілодобово. Додаткові намети обігріву розгорнуті безпосередньо у дворах багатоповерхових будинків, щоб допомога була максимально близько до людей.
"З огляду на потребу, прийняли рішення розгортати додаткові великі намети обігріву, розраховані щонайменше на 40 осіб. Основна їхня функція - надати можливість зігрітися, зарядити ґаджети, випити гарячого чаю. За потреби - отримати психологічну підтримку", - сказано у повідомленні.
Що кажуть у ДСНС
Як пояснили у ДСНС, в Пунктах незламності дійсно є ліжка, однак вони призначені насамперед для людей, які потребують допомоги у разі надзвичайної ситуації або за медичними показниками. Ці місця не є повноцінними пунктами ночівлі для всіх охочих.
Водночас основною функцією Пунктів незламності залишається надання базової допомоги: можливість зігрітися, зарядити гаджети, випити гарячого чаю, а також отримати психологічну підтримку.
У ДСНС наголосили, що постійно моніторять ситуацію та за потреби коригують формат роботи пунктів, виходячи з рівня безпеки та реальних потреб людей.
Удари по Києву 24 січня
Нагадаємо, що в ніч на 24 січня російські війська здійснили атаки на Київ за допомогою дронів та ракет. У п’яти районах столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлових і нежитлових будівель. За останніми даними, одна людина загинула, ще щонайменше четверо отримали поранення.
Комунальні служби та енергетики Києва працюють над відновленням подачі електроенергії, тепла та води після нічної масштабної атаки на критичну інфраструктуру.
Найважча ситуація наразі спостерігається на Троєщині, де близько 600 житлових будинків залишаються без електроенергії, тепла та водопостачання. У різних районах міста відкривають додаткові пункти обігріву для мешканців.
Станом на сьогоднішній ранок у Києві без теплопостачання залишаються 1676 багатоповерхових будинків.