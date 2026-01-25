Понад 1300 будинків без тепла: у Києві розгортають додаткові Пункти незламності

Ситуація з теплопостачанням у Києві залишається складною. Без тепла ще понад 1300 будинків столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Що каже влада міста

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, з ранку вдалось ще понад 340 будинків під'єднати до теплопостачання. Наразі внаслідок атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок.

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, де немає тепла.

Що кажуть в МВС

Голова МВС Ігор Клименко уточнив, що ситуація у Києві залишається надскладною, було додатково залучено сили з інших регіонів.

Станом на зараз у Києві понад 90 Пунктів працюють цілодобово. Додаткові намети обігріву розгорнуті безпосередньо у дворах багатоповерхових будинків, щоб допомога була максимально близько до людей.

"З огляду на потребу, прийняли рішення розгортати додаткові великі намети обігріву, розраховані щонайменше на 40 осіб. Основна їхня функція - надати можливість зігрітися, зарядити ґаджети, випити гарячого чаю. За потреби - отримати психологічну підтримку", - сказано у повідомленні.

Що кажуть у ДСНС

Як пояснили у ДСНС, в Пунктах незламності дійсно є ліжка, однак вони призначені насамперед для людей, які потребують допомоги у разі надзвичайної ситуації або за медичними показниками. Ці місця не є повноцінними пунктами ночівлі для всіх охочих.

Водночас основною функцією Пунктів незламності залишається надання базової допомоги: можливість зігрітися, зарядити гаджети, випити гарячого чаю, а також отримати психологічну підтримку.

У ДСНС наголосили, що постійно моніторять ситуацію та за потреби коригують формат роботи пунктів, виходячи з рівня безпеки та реальних потреб людей.