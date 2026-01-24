ua en ru
Головна » Новини » Політика

Є прогрес, але не по територіях: РБК-Україна зʼясувало деталі переговорів в Абу-Дабі

Україна, Субота 24 січня 2026 20:36
Є прогрес, але не по територіях: РБК-Україна зʼясувало деталі переговорів в Абу-Дабі Фото: Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Під час переговорів між делегаціями України, США та РФ в Абу-Дабі більшого прогресу було досягнуто в обговореннях військового блоку питань, тоді як щодо територій рішення все ще немає.

Про це РБК-Україна повідомило поінформовано джерело, знайоме з деталями переговорів.

Переговори в Абу-Дабі завершились загалом з конструктивом, сказав співрозмовник видання.

Він звернув увагу, що це була перша реальна тристороння зустріч з росіянами та представниками США. Він уточнив, що вчора був перший раунд – радше як вступна частина. Сьогодні ж делегації зустрілись у розширеному складі, після чого вирішили розділитись на дві підгрупи: одна - політична, інша - військова.

"Фактично дві секції вели перемовини окремо. Сьогодні російські представники вели себе адекватно. Але це їхня усталена тактика переговорів: спочатку вони починають нахрапом, а вже на другому етапі все йде конструктивніше. Cьогодні розмова була вже інакша", - розповів співрозмовник.

Він уточнив, що по політичній секції значного прогресу досягнуто не було: Україна наполягає, що територіальне питання можна обговорювати, відштовхуючись щонайменше від поточної лінії зіткнення, тоді як росіяни продовжують заявляти про необхідність виведення Україною своїх військ з неокупованої частини Донецької області.

"Проте на військовій підгрупі сторонам вдалось просунутись. Обговорювались питання, чи потрібне розведення сил, як буде відбуватись моніторинг припинення бойових дій та припинення вогню, створення центру з контролю та координації питань припинення вогню і які країни там можуть бути представлені", - уточнило джерело.

За його словами, військова підгрупа домовилась за тиждень - до наступної зустрічі, підготувати пропозиції сторін щодо подальшого припиненню вогню.

При цьому, за словами співрозмовника РБК-Україна, питання енергетичного перемир'я на зустрічі в Абу-Дабі не піднімалось. Сторони домовились - такими ж підгрупами - продовжити перемовини орієнтовно через тиждень.

Переговори в Абу-Дабі

У п’ятницю, 23 січня, в Абу-Дабі стартували переговори за участю делегацій України, Росії та США. Українську сторону на перемовинах очолив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що центральною темою зустрічей стало територіальне питання, зокрема ситуація на Донбасі. Водночас у Кремлі напередодні переговорів заявили, що розглядають виведення українських військ із Донбасу як одну з ключових умов.

Перед початком перемовин Зеленський провів нараду з українською переговорною командою. За результатами першого дня зустрічей міністр оборони Рустем Умєров оприлюднив окремі подробиці, а агентство Reuters повідомило, що сторони зосередили увагу насамперед на територіальних питаннях, однак досягти компромісу не змогли.

Вже 24 січня президент України заявив, що в Абу-Дабі представники трьох держав обговорили широкий перелік тем і охарактеризував переговори як конструктивні. За інформацією ЗМІ, того дня відбулися не лише тристоронні зустрічі України, США та Росії, а й прямі двосторонні перемовини між українською та російською делегаціями.

Усе, що відомо про першу тристоронню зустріч України, США та РФ, а також події, які їй передували, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Російська Федерація Сполучені Штати Америки Мирні переговори Перемир'я Росії та України Війна в Україні
