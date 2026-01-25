ua en ru
"Тримаємо палець на спусковому гачку": Іран відповів Трампу на відправку воєнного флоту

Неділя 25 січня 2026 04:00
"Тримаємо палець на спусковому гачку": Іран відповів Трампу на відправку воєнного флоту Фото: іранська армія готова протистояти США (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Іранські збройні формування готові до дій і тримають "палець на спусковому гачку", оскільки американські військові кораблі прямують до Близького Сходу.

Про це заявив Командувач Корпусом вартових ісламської революції Ірану генерал Мохаммад Пакпур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на FoxNews.

За інформацією джерела, близького до Ради національної безпеки Ірану, таке попередження надійшло на тлі посилення тиску з боку США, які відправили в регіон авіаносну ударну групу на чолі з USS Abraham Lincoln.

Пакпур порадив США та Ізраїлю уникати прорахунків, оскільки іранські сили перебувають у стані підвищеної готовності.

Іранські військові підкреслили, що готові виконати будь-які накази командування, що, за їхніми словами, робить ситуацію вкрай напруженою. Заява прозвучала на тлі триваючих масштабних антиурядових протестів у країні, які спровокували жорсткі дії влади.

"Комісія Вартових Ісламської революції та дорогий Іран готові, як ніколи раніше, тримаючи палець на спусковому гачку, виконувати накази та директиви Головнокомандувача", - заявив Пакпур, коментуючи відправку воєнного флоту США ближче до Ірану.

FoxNews нагадує, що США підтвердили переміщення до Перської затоки величезного флоту "про всяк випадок", хоча зазначили - сподівається уникнути бойових дій.

Трамп раніше погрожував Тегерану силовими діями через жорстоке придушення протестів у Ірані та масові вбивства цивільного населення.

Протести в Ірані виникли зокрема через значне погіршення економічної ситуації в країні та його наслідків.

