Віткофф позитивно оцінив переговори США, України та РФ в Абу-Дабі і анонсував новий раунд

В Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори США, України та Росії. Сторони домовилися продовжити зустріч наступного тижня, що важливо для мирного врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост спецпредставника президента США Стіва Віткоффа у соцмережі Х.