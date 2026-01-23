Переговори України, Росії та США в Абу-Дабі розпочалися, - МЗС ОАЕ

В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ ОАЕ Абдулли бін Заїд Аль Нагаяна.

Глава МЗС ОАЕ також розповів, що проведення переговорів між країнами-учасницями триватиме два дні.

За його словами, тристоронні переговори делегацій України, США та РФ вже розпочалися в Абу-Дабі.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, за словами українського президента Володимира Зеленського, на зустрічі в Абу-Дабі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу.

Російська сторона заявила, що без вирішення питання територій розраховувати на мир в Україні не варто. РФ наголосила, що продовжить воювати, доки не буде досягнуто врегулювання.

Зазначимо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські військові мають покинути територію Донбасу. Він назвав це "важливою умовою російської сторони".

Сьогодні, 23 січня, Володимир Зеленський затвердив склад делегації на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Переговорну групу України очолить секретар РНБО Рустем Умєров.

Крім того, Володимир Зеленський провів консультації з українською делегацією, яка перебуває в ОАЕ для проведення тристоронніх переговорів зі США та країною-агресоркою.

Вчора, 22 січня, у Зеленського пройшла "позитивна зустріч" з президентом США Дональдом Трампом. Загалом зустріч двох президентів тривала трохи більше години.

В той самий час у Кремлі пройшла зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Володимиром Путіним. В ній брали участь помічник диктатора Юрій Ушаков і його спецпредставник Кирило Дмитрієв. Зусріч тривала 3,5 години.

Все що відомо про першу тристоронню зустріч України, США та РФ, а також що передувало цій зустрічі - читайте у матеріалі РБК-Україна.