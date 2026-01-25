ua en ru
Дата закінчення війни залежить від конкретних гарантій безпеки, - Зеленський

Україна, Неділя 25 січня 2026 18:17
UA EN RU
Дата закінчення війни залежить від конкретних гарантій безпеки, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Конкретні гарантії безпеки для України можуть створити умови для визначення чіткої дати завершення війни, яка триває не лише на українській території, а й становить загрозу для всієї Європи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до Литви.

За його словами, ключовими для України є двосторонні гарантії безпеки зі Сполученими Штатами Америки. Відповідний документ уже готовий, і Україна очікує готовності партнерів надати йому належний статус для підписання.

"Документ готовий на 100 %, ми очікуємо від партнерів готовності щодо дати та місця, коли ми його підпишемо. Потім документ буде йти в ратифікацію в Конгрес Сполучених Штатів Америки і в український парламент, згідно наших домовленостей", - заявив Зеленський.

Другим елементом гарантій безпеки президент назвав європейські гарантії, зокрема в межах Коаліції охочих, а також майбутнє членство України в Європейському Союзі.

Окремо Зеленський наголосив на важливості економічних гарантій безпеки та чітких євроінтеграційних термінів. За його словами, Україна технічно буде готова до відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС уже в першому півріччі 2026 року, а повністю - у 2027 році.

Президент підкреслив, що Україна прагне закріпити конкретну дату в договорі про завершення війни, аби всі сторони, включно з агресором, були зобов’язані дотримуватися домовленостей і щоб у майбутньому процес не блокувався.

Гарантії безпеки для України

На початку січня президент Володимир Зеленський повідомив, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України зі США фактично готовий, а наступним кроком має стати його фіналізація на найвищому рівні.

13 січня глава держави заявив, що Україна продовжує роботу з американською стороною щодо гарантій безпеки та відновлення, зазначивши можливість підписання відповідних домовленостей найближчим часом. За його словами, йдеться також про подальше юридичне затвердження документів у Конгресі США та Верховній Раді України.

Крім того, Зеленський повідомив, що планує отримати відповідь щодо строків дії гарантій безпеки безпосередньо під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

