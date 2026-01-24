ua en ru
Київ під комбінованим ударом ворога: вже є прильоти, медики та ДСНС виїхали на місце

Україна, Київ, Субота 24 січня 2026 02:07
Київ під комбінованим ударом ворога: вже є прильоти, медики та ДСНС виїхали на місце Фото: ДСНС (facebook.com:DSNSKyiv)
Автор: Никончук Анастасія

У ніч на 24 січня Росія продовжила акт агресії проти мирних жителів України - уся країна перебуває в підвищеній загрозі обстрілу, а Київ уже зазнав масованої комбінованої атаки, і обстріли тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в мережі Telegram.

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що в Голосіївському районі Києва було влучання в нежитлову будівлю, де виникла пожежа.

Водночас київський мер Віталій Кличко повідомив, що був виклик медиків у Голосіївський район столиці. Крім цього, Кличко поінформував, що було потрапляння в нежитлову забудову в Деснянському районі.

Уточнюється, що столиця все ще перебуває під атакою ворога. Киян просять не залишати укриттів, довіряти тільки перевіреній інформації та не наражати себе і своїх близьких на зайвий ризик. Також важливо дотримуватися інформаційної тиші та не публікувати в мережі кадри наслідків ударів противника.

Трохи згодом Ткаченко поінформував про те, що в Солом'янському районі столиці було влучання в 6-ти поверхову офісну будівлю.

Через деякий час київський мер Віталій Кличко повідомив, що в Дніпровському районі горять гаражі. Є також виклик медиків у Дарницькому районі Києва. Також у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків на парковці палає бензовоз.

Новина доповнюється...

Нагадуємо, що в ніч на 24 січня по всій території України лунають сирени повітряної тривоги через масштабну атаку Росії, що включає пуски балістичних і крилатих ракет, а також ударні дрони. Спочатку тривогу було оголошено через загрозу дронів, а пізніше Повітряні сили ЗСУ зафіксували загрозу застосування балістичної зброї.

Зазначимо, що станом на 22:00 п'ятниці, 23 січня, на фронті зафіксовано 119 бойових зіткнень, з яких на Покровському напрямку - 31. Також російські війська завдали 62 авіаудари зі 145 керованими бомбами, а також застосували 3339 дронів-камікадзе та здійснили 2779 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів.

