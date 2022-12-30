Масована ракетна атака та новий уряд Ізраїлю: новини за 29 грудня

Російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, намагаючись вразити енергетичну інфраструктуру країни. Крім того, в Ізраїлі сформовано новий уряд, вшосте прем'єр-міністром став Натаньяху.

Більш детально про те, що сталося у четвер, 29 грудня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

У місті Джанкой на півночі окупованого Криму пролунала серія вибухів. У мережі повідомляють про роботу російської ППО.

Українські військові щодня відбивають до 20 атак російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Українські військові за тиждень просунулися на 2,5 км у напрямі Кремінної Луганської області.

У російському Енгельсі, поряд із аеродромом стратегічної авіації РФ, пролунали вибухи. Попередньо спрацювала ППО.

Росія тримає біля північного кордону України, у тому числі і на території Білорусі, близько 22 тисячі своїх військових. Це майже вдвічі менше, ніж перед повномасштабним вторгненням у лютому.

Російські війська у четвер, 29 грудня, знову обстріляли Херсон. Ворожа ракета потрапила до обласного кардіологічного диспансеру, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Чотири ракетні удари по Костянтинівці Донецької області завдали 29 грудня росіяни. За попередньою інформацією, є один поранений.

Росія досягла з Іраном попередніх домовленостей щодо постачання балістичних ракет, але Тегеран все ще не передає їх через можливі наслідки такого кроку.

Президент України Володимир Зеленський у ході свого візиту до США просив у американського колеги Джо Байдена, щоб до України почали постачати сучасні танки та літаки. Але позиція Вашингтона щодо цього питання не змінилася.

Масована ракетна атака: що відомо

Російська Федерація вдалася до чергового масованого удару по території України. Ворог запускав свої ракети з низки позицій, серед яких Ростовська область, Каспійське море та інші.

Під час масованого обстрілу України 29 грудня сили ППО знищили 70% ракет, що летіли над Львівською областю. Ракети зашкодили об'єкту енергетичної інфраструктури.

Після сьогоднішньої масованої ракетної атаки на об'єкти енергетики роботи з відновлення потужностіможуть зайняти не так багато часу. Насамперед не йдеться про тижні.

Підрозділ протиповітряної оборони збили 21 російську ракету над Одеською областю 29 грудня.

У ході масованої ракетної атаки росіян у четвер, 29 грудня, над Києвом сили протиповітряної оборони знищили 16 ракет.

Внаслідок ракетної атаки на Київ у четвер, 29 грудня, у Дарницькому районі постраждали цивільні громадяни.

Під час масованої атаки РФ на Україну в четвер, 29 грудня,одна з ракет потрапила до будинку в одному із сіл Івано-Франківської області.

У Харківській області зафіксовано "прильоти" щодо критичної інфраструктури. Внаслідок атаки є жертви.

Станом на вечір 29 грудня в "Укрзалізниці" майже подолали наслідки ранкових ударів, проте із затримкою понад 30 хвилин йдуть шість рейсів.

Російські війська, ймовірно, продовжать бити ракетами по Україні. Але рівень атак може бути не таким і потужним, як раніше, через скорочення запасів ворога.

Нетаньягу офіційно став прем'єром Ізраїлю

Біньямін Нетаньягу офіційно став прем'єр-міністром Ізраїлю на шостий термін. Нетаньяху склав присягу і вступив на свій шостий термін на посаді прем'єра.

Його попередник Яїр Лапід залишив пленум, не тиснучи йому руки. Інші нові міністри зараз почергово складають присягу. Нетаньягу поставив три головні пріоритети для свого нового уряду: припинення ядерної програми Ірану, розвиток державної інфраструктури - з акцентом на поєднанні так званої периферії з центром країни, відновлення внутрішньої безпеки та управління в Ізраїлі.

Італія готова стати гарантом мирної угоди щодо України

Італія готова виступити гарантом мирної угоди щодо України. У зв'язку з цим прем'єр країни готує візит до Києва у лютому 2023 року.

"Італія готова гарантувати мирний процес. Саме тому я планую поїхати до Києва до кінця лютого. Тому що я вважаю, що 24 лютого - це рік після початку повномасштабної війни в Україні - це дата, до якої, на мою думку, можуть бути зроблені деякі ініціативи", - заявила Мелоні.

У ЗМІ розповіли, як ЗСУ готували прорив у Харківській та Херсонській областях

Планування контрнаступу на півдні відбувалося в умовах військових ігор з американськими та британськими колегами з липня. Водночас прорив у Харківській області, який став шоком для Росії, планувався за допомогою 3D-картки.

Наприкінці серпня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся на сході зі своїми головними помічниками, а також ключовими командирами бригади. В оперативній кімнаті лежала надрукована на 3D-принтері карта, на якій було зображено окуповану росіянами частину Харківської області.

Командири проходили маршрути запланованого штурму на карті, обговорювали координацію, непередбачувані обставини та найгірші сценарії, використовуючи при цьому лазерні указки для висвітлення проблемних місць. Як зазначив Сирський, це була дуже копітка робота.

По-зимовому буде не скрізь. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Сьогодні, 30 грудня, в Україні очікується тимчасова хмарність упереміш із дощем та снігом. Але опади варто чекати лише у кількох регіонах, на більшій частині території сухо.

Вночі у Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних та Житомирській областях місцями невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні. Вітер – південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, північному сході країни 0-5° тепла.