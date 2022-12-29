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Над Києвом сили ППО знищили 16 ракет

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Київ, Четвер 29 грудня 2022 10:45
Над Києвом сили ППО знищили 16 ракет Фото: над Києвом сили ППО знищили 16 ракет (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

У ході масованої ракетної атаки росіян у четвер, 29 грудня, над Києвом сили протиповітряної оборони знищили 16 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера столиці Віталія Кличка.

"За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет", - написав він.

Згодом мер уточнив, що над столицею збили 16 ракет.

Оновлено 11:00.

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що у Києві сили ППО показали 100% результат. У повітряному просторі столиці було зафіксовано 16 ракет. Усі вони знищені.

Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів

У Києві вранці було чути кілька вибухів. За даними КГВА, внаслідок падіння осколків ракети пошкоджено кілька будинків, промислове підприємство та дитячий майданчик. Також є постраждалі, зокрема дитина.

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Київ ракети вибухи ПВО
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