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Чому Іран не передає ракети Росії: у розвідці назвали причину

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Четвер 29 грудня 2022 20:31
Чому Іран не передає ракети Росії: у розвідці назвали причину Ілюстративне фото: у розвідці пояснили, чому Іран не передає балістичні ракети Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія досягла з Іраном попередніх домовленостей щодо постачання балістичних ракет, але Тегеран все ще не передає їх через можливі наслідки такого кроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що іранські балістичні ракети є дуже бажаною зброєю для російського диктатора Володимира Путіна, але поки він все ще не може його отримати.

"Над цим триває серйозна робота, хоча попередні домовленості ми знаємо, що вони є, але тепер залишилося дочекатися і подивитися. Наскільки нам відомо, то в Ірані не всі так горять бажанням допомагати Путіну, розуміючи чим це для іранського режиму може загрожувати", - зазначив Юсов.

Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що постачання іранських ракет Росії будуть додатковим викликом для України.

Також ми писали, що, за словами радника Міноборони України Сергія Кузана, Іран все ще не ухвалив рішення про передачу ракет Росії.

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