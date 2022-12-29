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У Львівський області ракета влучила в об'єкт інфраструктури: без світла півмільйона абонентів

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Львів, Четвер 29 грудня 2022 12:33
У Львівський області ракета влучила в об'єкт інфраструктури: без світла півмільйона абонентів Фото: Львівська область залишилася без світла після ракетної атаки 29 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Під час масованого обстрілу України 29 грудня сили ППО знищили 70% ракет, які летіли над Львівською областю. Ракети пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

За його словами, в області застосували аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергоінфраструктури.

"Станом на 11:40 у Львівській області без електропостачання понад 470 тисяч абонентів. Найскладніша ситуація з відновленням електропостачання у Львові та навколишніх населених пунктів", - повідомив чиновник.

За його даними, енергетики вже розпочали ремонтні роботи і до кінця дня мають відновити електропостачання в обласному центрі.

Нагадаємо, під час масованого ракетного обстрілу України 29 грудня постраждали об'єкти генерації та електромережі. Міністра енергетики Герман Галущенко повідомив, що найскладніша ситуація на Заході, в Одесі та Києві.

Як повідомляло РБК-Україна, через російський ракетний удар без світла залишилося 90% Львова. У місті можливі перебої з водопостачанням.

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Львів ракетный удар
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