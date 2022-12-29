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ЗСУ просунулися на 2,5 км в напрямку Кремінної за тиждень, - Громов

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Четвер 29 грудня 2022 12:21
ЗСУ просунулися на 2,5 км в напрямку Кремінної за тиждень, - Громов Фото: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за тиждень просунулися на 2,5 км у напрямку Кремінної Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

Він зазначив, що українські бійці продовжують наступальні дії в районі Кремінної.

"Протягом тижня захисники України просунулись до 2,5 км в напрямку зазначеного населеного пункту", - сказав Громов.

РБК-Україна пояснювало, чому звільнення Кремінної та Сватового важливе і що там відбувається.

Тим часом The New York Times опублікувала матеріал в якому вказано, що ЗСУ наближаються до звільнення Кремінної. Журналісти зазначають, що деокупацій міста розширила б позицію ЗСУ в регіоні та дала б їм контроль над головними дорогами, що ведуть до Сєвєродонецька та Лисичанська.

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ЗСУ просунулися на 2,5 км в напрямку Кремінної за тиждень, - Громов
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