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Менше, ніж у лютому. Скільки військових Росія тримає біля північного кордону України

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Україна, Четвер 29 грудня 2022 12:18
Менше, ніж у лютому. Скільки військових Росія тримає біля північного кордону України Фото: Росія тримає біля північного кордону України 22 тисячі військових (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія тримає біля північного кордону України, зокрема і на території Білорусі, близько 22 тисячі своїх військових. Це майже вдвічі менше, ніж перед повномасштабним вторгненням у лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Ворог продовжує підвищувати свій рівень підготовки, проводять навчання на білоруських полігонах, де на даний час налічується до 11 тисяч особового складу та понад 400 одиниць озброєння військової техніки країни-окупанта", - сказав Громов.

За його словами, на сьогодні у Білорусі, Брянській та Курській областях РФ зосереджено 22 тисячі окупантів. Це вдвічі менше того угруповування, що було задіяне для наступу на Київ в лютому поточного року.

"22 тисячі проти 40,5 тисяч окупантів. Навіть у разі залучення всіх білоруських військових частин зі складу сухопутних військ, сил спеціальних операцій, спільне угруповування військ агресора буде налічувати близько 30 тисяч осіб, що все одно менше того, яке брало участь в повномасштабному вторгненні", - додав представник Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, за даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", загроза ракетних ударів з Білорусі зберігається до квітня 2023 року.

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