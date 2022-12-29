Італія готова стати гарантом мирної угоди щодо України, - прем'єр

Італія готова виступити гарантом мирної угоди щодо України. Тож у зв'язку з цим прем'єр країни готує візит до Києва у лютому 2023 року.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час прес-конференції, присвяченій підсумкам року.

"Італія готова гарантувати мирний процес. Саме тому я планую поїхати до Києва до кінця лютого. Тому що я вважаю, що 24 лютого, рік після початку повномасштабної війни в Україні, - це дата, до якої, на мою думку, можуть бути зроблені деякі ініціативи", - заявила Мелоні.

За її словами, необхідно докласти зусиль, аби отримувати сигнали від обох сторін, але наразі "немає великих сигналів від Росії". При цьому міністр висловила сподівання, що Москва "усвідомить величезну помилку", яку робить, а доти Італія захищатиме Україну.

"Ми захищатимемо міжнародні права, суверенітет і свободу України", - підсумувала Мелоні.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні провели телефонну розмову.

Під час якої Мелоні підтвердила максимальну відданість Італії всім діям для досягнення справедливого миру та повідомила про розгляд питання щодо надання Україні систем протиповітряної оборони.

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