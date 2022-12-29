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Росіяни знову вдарили по медустанові у Херсоні: є постраждалі (фото)

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Херсон, Четвер 29 грудня 2022 11:54
Росіяни знову вдарили по медустанові у Херсоні: є постраждалі (фото) Фото: росіяни знову вдарили по медустанові у Херсоні (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська у четвер, 29 грудня, знову обстріляли Херсон. Ворожа ракета потрапила до обласного кардіологічного диспансеру, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Практично щодня під обстрілами медичні установи. Днями це був пологовий будинок. Сьогодні в результаті російських обстрілів міста пошкоджено Обласний кардіологічний диспансер", - написав він.

Внаслідок атаки постраждали двоє людей - охоронець та працівник котельні. У будівлі зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.

Фото: наслідки обстрілу медустанови (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, 27 грудня жителі Херсона неодноразово чули вибухи . Внаслідок одного з обстрілів міста російськими військами було пошкоджено пологове відділення.

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Херсон ракетный удар
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