Фото: в ЗСУ озвучили позиції вильоту російських ракет під час обстрілу (twitter.com)

Сьогодні 29 грудня, Російська Федерація вдалась до чергового масовано удару по території України. Ворог запускав свої ракети з низки позиції, серед яких Ростовська область, Каспійське море та інші.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування Повітряних Сил України.

Як пише пресслужба, під час удару на східному напрямку було знищено 11 дронів "Shahed-131/136". Зокрема: ворог атакував ракетами Х-101/Х-555 із бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря;

крилатими ракетами "Калібр" із кораблів у Чорному морі;

здійснив шість пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, а також два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П. "Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст", - додає пресслужба. Фото: в ЗСУ озвучили позиції вильоту російських ракет під час обстрілу (facebook.com/kpszsu)