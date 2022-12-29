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В ЗСУ озвучили позиції вильоту російських ракет під час обстрілу

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Четвер 29 грудня 2022 13:05
В ЗСУ озвучили позиції вильоту російських ракет під час обстрілу Фото: в ЗСУ озвучили позиції вильоту російських ракет під час обстрілу (twitter.com)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні 29 грудня, Російська Федерація вдалась до чергового масовано удару по території України. Ворог запускав свої ракети з низки позиції, серед яких Ростовська область, Каспійське море та інші.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування Повітряних Сил України.

Як пише пресслужба, під час удару на східному напрямку було знищено 11 дронів "Shahed-131/136".

Зокрема:

  • ворог атакував ракетами Х-101/Х-555 із бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря;
  • крилатими ракетами "Калібр" із кораблів у Чорному морі;
  • здійснив шість пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, а також два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.

"Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст", - додає пресслужба.

В ЗСУ озвучили позиції вильоту російських ракет під час обстрілу

Фото: в ЗСУ озвучили позиції вильоту російських ракет під час обстрілу (facebook.com/kpszsu)

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці чергового масованого удару Росії по території України 29 грудня.

За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, росіяни запустили по території України більше 69 ракет.

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