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Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Харківської області, є жертви

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Харківська область, Четвер 29 грудня 2022 15:24
Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Харківської області, є жертви Фото: окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Харківської області (ілюстрація / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Харківській області зафіксовано "прильоти" щодо критичної інфраструктури. Внаслідок атаки є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВ Олега Синегубова.

"В області зафіксовано прильоти ворожих ракет. Усі були націлені на об'єкти нашої критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, внаслідок ударів окупантів, на жаль, загинув 50-річний чоловік, ще двоє отримали поранення", - написав він.

Синегубов наголосив, що госпіталізовані перебувають у середньому стані.

Оновлено 15:46.

За уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, один із поранених чоловіків помер у машині "швидкої". Другого – госпіталізували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаївській області енергетики застосували аварійне відключення світла через ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі.

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