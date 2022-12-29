Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Харківської області, є жертви

У Харківській області зафіксовано "прильоти" щодо критичної інфраструктури. Внаслідок атаки є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВ Олега Синегубова.

"В області зафіксовано прильоти ворожих ракет. Усі були націлені на об'єкти нашої критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, внаслідок ударів окупантів, на жаль, загинув 50-річний чоловік, ще двоє отримали поранення", - написав він.

Синегубов наголосив, що госпіталізовані перебувають у середньому стані.

Оновлено 15:46.

За уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, один із поранених чоловіків помер у машині "швидкої". Другого – госпіталізували.