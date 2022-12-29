Зеленський просив у Байдена танки та літаки, але позиція США залишилася незмінною, - Politico

Президент України Володимир Зеленський у ході свого візиту до США просив у американського колеги Джо Байдена, щоб до України почали постачати сучасні танки та літаки. Але позиція Вашингтону щодо цього питання не змінилася.

Як зазначає видання, головним пріоритетом Зеленського залишається збільшення кількості зброї, боєприпасів та обладнання для України. Він повторив свій заклик у ході візиту до США - попросив Байдена надати нашій країні більше сучасного озброєння.

У Politico зазначають, що "Байден залишився непохитним по відношенню до деяких прохань про танки, ракети і винищувачів". Але, при цьому, лідер США все ж таки погодився почати постачання систем ППО Patriot і нових високоточних бомб, що ще кілька тижнів тому вважалося неможливим.

Видання додає, що американські чиновники все ще продовжують дискусії про відправку сучасної військової техніки в Україну, оскільки такий крок може спровокувати ескалацію конфлікту і призведе до затягування термінів потенційних переговорів. Але після передачі Patriot США вже наступного року можуть переглянути свою позицію щодо того, яку зброю вони вважають "ескалаційною".