По-зимовому буде не скрізь. Синоптики розповіли про погоду на завтра

Завтра, 30 грудня, в Україні очікується тимчасова хмарність упереміш із дощем та снігом. Але опади варто чекати лише в кількох регіонах, на більшій частині території сухо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, на північному сході країни 0-5° тепла.

"Вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних та Житомирській областях місцями невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у січні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 0-5 градусів морозу, в Криму 1-2 градусів тепла, що на 1-1,5 градусів вище за норму. У східних та північно-східних областях - близько до норми.

Нагадаємо, що погоду в Україні на Новий рік 2023 навряд чи можна буде назвати по-справжньому зимовою.

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