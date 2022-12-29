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В окупованому Джанкої пролунали вибухи. У мережі повідомляють про роботу ППО

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Джанкой, Четвер 29 грудня 2022 09:53
В окупованому Джанкої пролунали вибухи. У мережі повідомляють про роботу ППО Фото: у Джанкої 29 грудня чули вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У місті Джанкой на півночі окупованого Криму пролунала серія вибухів. У мережі повідомляють про роботу російської ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Над Джанкоєм щось збивають у небі. Як повідомляють наші підписники, вибухів було 3-4, зараз над передмістям піднімається стовп диму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від самого ранку в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. У низці регіонів, зокрема і в Києві, повідомляють про вибухи та роботу ППО.

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