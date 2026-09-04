Новий рекорд перед зимою. Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність

Фото: Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність (колаж РБК-Україна)

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Ризики тривалих зимових відключень світла змінюють пріоритети на ринку нерухомості. Адже до традиційного літнього піку додається сплеск попиту посеред морозів. Водночас ринок поляризувався: звичайні будинки втрачають позиції, якісні об'єкти можуть опинитися в дефіциті.

Скільки коштує оренда житла під Києвом та в регіонах і що обов'язково перевірити в інженерії будинку перед винаймом – у матеріалі РБК-Україна.

Головне: Зміна попиту : ризики блекаутів у багатоквартирних будинках формують додатковий сплеск оренди заміської нерухомості узимку.

: ризики блекаутів у багатоквартирних будинках формують додатковий сплеск оренди заміської нерухомості узимку. Ціновий рекорд : після попереднього піка у лютому 2026 року медіанна оренда будинку на Київщині оновила рекорд і сягнула 2500 доларів на місяць у серпні.

: після попереднього піка у лютому 2026 року медіанна оренда будинку на Київщині оновила рекорд і сягнула 2500 доларів на місяць у серпні. Прогноз на сезон : у разі відключень світла оренда автономних будинків подорожчає на 5-15%, а звичайних – може подешевшати.

: у разі відключень світла оренда автономних будинків подорожчає на 5-15%, а звичайних – може подешевшати. Технічний тест : перед орендою важливо вимкнути мережу на 20-30 хвилин, щоб перевірити роботу генератора, котла та свердловини.

: перед орендою важливо вимкнути мережу на 20-30 хвилин, щоб перевірити роботу генератора, котла та свердловини. Розподіл витрат: пальне й мастило для генератора зазвичай купує орендар, а підготовку та ремонт техніки оплачує власник.

Ризики тривалих відключень світла взимку, які обмежують доступ до тепла та води у багатоквартирних будинках, змінюють попит на ринку нерухомості. До традиційного літнього інтересу щодо оренди будинків за містом додався сплеск попиту посеред холодного сезону.

Як свідчать дані ЛУН, зростання такого інтересу спостерігалося на початку 2026 року, коли на тлі морозів, обстрілів та ризиків блекаутів орендарі терміново шукали прихисток із резервним теплом і світлом.

"Тепер споживач намагається зрозуміти, як житиме під час можливих відключень: чи буде вода, тепло, освітлення та інші системи життєзабезпечення? Багатоквартирний будинок за несприятливих умов стає "кліткою" для його мешканців", – пояснила РБК-Україна комерційна директорка будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець.

Фото: Зростання інтересу до будинків у літній сезон та взимку 2026 року (інфографіка РБК-Україна)

За таких умов люди починають шукати не просто будинки за містом, але ті об’єкти, які можуть забезпечити повну автономність у разі блекаутів. Це підтверджує і статистика ОЛХ нерухомість. Адже вперше серед топ-13 критеріїв вибору житла для оренди у 2025 році увійшли фактори, що стосуються безпеки та автономності.

Основний попит на таке житло формують сім’ї, люди на дистанційній роботі, підприємці, а також городяни, які шукають альтернативу на найскладніший період опалювального сезону, розповів РБК-Україна директор консалтингової компанії "РеалЕкспо", керівник порталу заміської нерухомості Zagorodna.com Віктор Коваленко.

Проте, вказує він, про масовий переїзд з квартир у будь-які приватні будинки наразі не йдеться. Адже будинок потребує більших витрат на опалення та утримання. Тому, додає Коваленко, конкурентну перевагу отримує не звичайний будинок, а компактний, енергоефективний і реально автономний об’єкт, пристосований до цілорічного проживання.

Цінові рекорди та прогнози

Вартість заміських будинків помітно залежить від пори роки. Як зазначає керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна в коментарі РБК-Україна, найвиразніше в області зростає ціна будинків влітку – люди виїжджають провести літо на природі.

Наприклад, за даними ЛУН, станом на серпень 2026 року медіанна ціна оренди будинку в Київській області досягла дворічного максимуму – 2500 доларів на місяць. Це на 25% більше, ніж у серпні минулого року.

Водночас, додає Кірюхіна, за останні роки найсильніші цінові аномалії на ринку заміської оренди фіксувалися саме в моменти критичних відключень – улітку 2023 року та взимку 2025 року.

Фото: Динаміка цін на оренду будинків на Київщині (інфографіка РБК-Україна)

Крім того, як свідчить статистика ЛУН, орендні ставки на будинки досягли попереднього піку в лютому 2026 року, коли медіанна ціна за будинок досягла 2200 доларів на місяць. Проте після стабілізації ситуації в енергетиці ціни почали знижуватись.

За прогнозами Віктора Коваленка, якщо восени та взимку знову виникатимуть перебої з електроенергією, теплом або водопостачанням, попит на автономні заміські будинки може суттєво зрости. За таких умов орендні ставки у цьому сегменті під Києвом можуть підвищитися приблизно на 5-10%.

"Ринок може фактично розділитися на два сегменти: звичайні будинки та будинки з реальною автономністю. Саме за другі орендарі будуть готові платити більше, і саме в цьому сегменті найімовірніше виникне локальний дефіцит", – зауважує Коваленко.

Тим часом експерт із заміської нерухомості агенції D-22 Павло Ребека у коментарі РБК-Україна вказує, що ціни на найбільш автономні заміські об’єкти давно досягли свого піка та тримаються на високому рівні ще з попередніх криз. Тому восени очікується лише помірне сезонне зростання на 10-15%.

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Натомість, пояснює він, будинки без резервного живлення чи з базовим опаленням втрачатимуть позиції. Через слабкий попит власникам таких об’єктів доведеться переглядати ціни в бік зниження та давати дисконти.

"Якщо раптом виникне різкий блекаут, на ринку нерухомості просто не залишиться вибору – вільними будуть лише найдорожчі преміальні об'єкти. Тому я б радив не відкладати пошук житла на останній момент", – застерігає Ребека.

Схожий сценарій описує рієлтор та експерт з нерухомості Олександр Бойко у коментарі РБК-Україна. Він зазначає, що в жовтні-грудні 2026 року дефіцит та зростання в ціні очікується виключно в сегменті будинків із резервним живленням, автономним теплом та швидкою логістикою до столиці.

При цьому, підкреслює він, найдешевший варіант без автономії часто може виявитися навіть дорожчим через витрати на обігрів та пальне під час блекаутів.

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Що стосується цін на купівлю будинків на вторинному ринку житла, то, за даними ЛУН, лідером є Київська область із медіанною вартістю 115000 доларів за будинок. Далі йдуть західні регіони:

Львівська область – 90000 доларів;

Івано-Франківська – 88800 доларів;

Закарпатська – 75000 доларів.

Фото: Медіанна ціна заміських будинків в різних областях України (інфографіка РБК-Україна)

Захід України все ще залишається центром релокації для багатьох українців. Але, як зазначає Бігунець, окрім безпекового фактору, ризики блекаутів також стали однією з причин переїзду.

"У GAZDA ми бачимо стабільний інтерес до Ужгорода з боку людей, які розглядають переїзд із інших регіонів. За нашими внутрішніми даними за червень-липень, близько 30-40% звернень стосувалися потенційного переїзду, а понад половина таких запитів надходила зі столичного регіону", – вказує Маріанна Бігунець.

Втім, за її словами, говорити про нову хвилю релокації саме напередодні зими 2026-2027 років на основі відкритої статистики наразі передчасно.

Котеджні містечка vs приватний сектор

Популярною альтернативою окремим будинкам в області стали котеджні містечка. Це закриті території з будинками схожого типу, єдиною інфраструктурою, охороною та службою сервісу.

У приватному секторі, зазначає Павло Ребека, вся відповідальність за інфраструктуру лежить виключно на мешканцях. У котеджному ж містечку доглядом за територією, охороною, розчищенням доріг та резервним живленням займається керуюча компанія.

Вартість оренди будинку в котеджному містечку, пояснює експерт, залежить від локації, метражу та класу об'єкта. Актуальні оголошення демонструють відчутний розрив між вартістю простих будинків в області та енергонезалежних об'єктів у передмісті: 20-30 тис. гривень проти 40-100 тис. гривень на місяць і більше.

Що варто перевірити перед зимівлею

Як зауважує Павло Ребека, зараз на ринку цінується виключно комплексна автономність. Адже важливо розуміти, що саме залишатиметься в роботі під час аварійних відключень.

За його словами, ключовим технічним пріоритетом для зимового проживання є наявність резервного живлення із системою АВР (автоматичним введенням резерву). Тобто, важлива не просто наявність генератора, вказує експерт, а його безперервна робота, коли автоматика непомітно перемикає живлення критичних приладів без втручання мешканців.

Наступною необхідністю, додає Ребека, є енергонезалежне опалення та оптоволоконний інтернет із живленням. Оскільки газовий чи твердопаливний котел, піч або камін будуть надійною страховкою на випадок тривалих блекаутів та можливих перебоїв із паливом для генератора.

Експерт з технічного обстеження будівель і споруд, засновник ТОВ "ГлобалБуд Юкрейн" Олександр Колесніченко у коментарі РБК-Україна радить, що перед орендою заміського будинку взимку варто оцінювати не лише його зовнішній вигляд і стан ремонту, а насамперед інженерні системи.

Для цього експерт надав технічний чек-лист, який варто пройти перед внесенням завдатку:

Водопостачання та каналізація. З'ясувати стан фільтрів у свердловині, об’єм та дату очищення септика. А головне – можливість роботи системи водопостачання від резервного джерела електроенергії.

З'ясувати стан фільтрів у свердловині, об’єм та дату очищення септика. А головне – можливість роботи системи водопостачання від резервного джерела електроенергії. Опалення. Провести тестовий пуск котла разом із циркуляційними насосами та автоматикою. Переконатися, що система продовжить гріти без центрального світла.

Провести тестовий пуск котла разом із циркуляційними насосами та автоматикою. Переконатися, що система продовжить гріти без центрального світла. Резервне електроживлення. Перевірити стаціонарну інтеграцію обладнання в щиток (без тимчасових подовжувачів) та з'ясувати перелік приладів, які воно реально тягне (котел, насоси, холодильник, інтернет).

Перевірити стаціонарну інтеграцію обладнання в щиток (без тимчасових подовжувачів) та з'ясувати перелік приладів, які воно реально тягне (котел, насоси, холодильник, інтернет). Тепловий контур. Перевірити стан віконних та дверних блоків, герметичність отворів, монтажних швів, відсутність продувань та промерзань для уникнення тепловтрат.

Перевірити стан віконних та дверних блоків, герметичність отворів, монтажних швів, відсутність продувань та промерзань для уникнення тепловтрат. Приховані дефекти. Перевірити підвал та горище на наявність слідів протікання даху, тріщин у фундаменті, підвищеної вологості й грибка, які часто маскують косметичним ремонтом у кімнатах.

Перевірити підвал та горище на наявність слідів протікання даху, тріщин у фундаменті, підвищеної вологості й грибка, які часто маскують косметичним ремонтом у кімнатах. Безпека та інфраструктура. Оцінити міцність перекриттів і наявність другого виходу, якщо підвал планується як укриття, а також дізнатися, хто взимку розчищає під'їзні дороги від снігу.

Головна рекомендація експерта – провести короткий імітаційний тест автономної роботи будинку. Для цього відключити мережеве електропостачання та перевірити, чи запускається резервне живлення, чи працюють опалення, водопостачання, каналізація, освітлення та зв’язок.

"Саме такий тест за 20-30 хвилин може дати орендарю значно більше інформації про реальну автономність будинку, ніж перелік встановленого власником обладнання", – підсумовує Олександр Колесніченко.

Юридичний захист та розподіл витрат

При оренді будинку, особливо з дорогим обладнаннями, важливо знати та завчасно обговорити свої права та обов’язки. Як пояснює Павло Ребека, одним із ключових моментів у договорі оренди заміського будинку є розподіл витрат на обслуговування техніки.

"Універсального правила немає, але на практиці сторони зазвичай керуються принципом: хто користується – той і покриває поточні витрати", – вказує експерт.

За його словами, якщо винаймач активно користується генератором, то всі витрати на заміну мастила, фільтрів та інші планові сервісні роботи лягають на нього. Тим часом, більш капітальні речі – ремонт зламаної або зношеної техніки та її щорічне сервісне обслуговування – зазвичай є зоною відповідальності власника.

Найсправедливішою домовленістю, наголошує Ребека, є формат, коли власник готує будинок до зими, тобто усе почищено і працює, а орендар підтримує цей стан і покриває поточні витратні матеріали під час свого терміну проживання.

Щодо оптимальних термінів проживання, то, як попереджає Олександр Бойко, взимку орендодавці зазвичай обережно ставляться до коротких договорів. Тому варто орієнтуватися на термін від шести місяців, особливо якщо будинок має генератор та автономне опалення.

Короткострокова оренда також можлива, додає він. Але її умови можуть бути менш вигідними для орендаря, адже власник закладає ризик простою та повторного пошуку клієнта.

Якщо планується довгострокова "біла" оренда житла, то, як зазначає адвокат, керуючий адвокатським бюро "Лотиш і Партнери" Андрій Лотиш, такі юридичні механізми в Україні існують уже сьогодні.

Реальний захист, зауважує адвокат, забезпечують саме умови договору: чіткі підстави дострокового припинення; формула індексації орендної плати для зменшення ризику раптового підвищення плати; відповідальність за безпідставне припинення; правила на випадок продажу об’єкта та належне документування виконання договору.

Питання – відповіді (FAQ):

– Чи змінився ринок заміської нерухомості через блекаути?

– Так, інтерес до заміського житла змістився. Окрім традиційного літнього сезону, виник високий попит на автономні будинки перед зимою.

– Які головні критерії вибору заміських будинків зараз?

– Через ризики тривалих відключень світла, пріоритетом стають будинки з резервним живленням та автономним теплом.

– Чи зростуть ціни на заміські об’єкти восени та взимку?

– Експерти прогнозують зростання цін на автономні будинки на 5-15%, тоді як звичайні будинки можуть втратити в ціні.

– Як можна перевірити реальну автономність будинку?

– Варто провести короткий імітаційний тест: вимкнути світло й перевірити, чи запускається резервне живлення і чи працюють опалення, водопостачання, каналізація, освітлення та зв’язок.

– На які терміни оренди будинку варто орієнтуватися взимку?

– Варто орієнтуватися на договір від 6 місяців. Адже короткострокова оренда може бути менш вигідною.