"Не питання тижнів". В ОП відповіли, скільки треба часу для відновлення після атаки

Після сьогоднішньої масованої ракетної атаки на об'єкти енергетики роботи з відновлення потужності можуть зайняти й не так багато часу. Передусім мова не йде про тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на заступника голови ОП Кирила Тимошенка в ефірі телемарафону.

За його словами, під сьогоднішньої атаки, російські війська влучили у декілька енергооб'єктів.

"Насамперед "прильоти" є на Західній Україні і не лише. Не будемо уточнювати локації, але через ці "прильоти" у нас є обмеження по потужностях енергопостачання. Найперше - це великі обмеження у Львові та області, також в Одесі, де фактично зараз працює тільки критична інфраструктура. Є обмеження в Київському регіоні та Харківському також", - розповів Тимошенко.

При цьому він дав втішний прогноз щодо відновлення об'єктів енергетики після атаки.

"Наші енергетики працюють для того, щоб вже найближчим часом (і це не питання тижнів) відновити потужності, подати їх до тих регіонів, які я назвав. Сподіваюсь, це вдасться зробити дуже швидко", - заявив Тимошенко.

Щодо відновлення енергетики в столиці, аби забезпечити потреби містян, то він прогнозує нормалізацію ситуацію вже до завтрашнього дня.

"Якщо ми кажемо про Київ, то там працює не лише критична інфраструктура, але і є потужності, щоб давати електроенергію побутовим споживачам. В Києві зараз великих таких проблем немає, ситуація налагоджується і, сподіваємось, вже завтра буде ситуація доброю, скажімо так", - підсумував Тимошенко.

Ракетний удар 29 грудня

Нагадаємо, сьогодні вранці Україна опинилася під масованим ударом РФ. Ворог атакував країну безпілотниками, крилатими ракетами Х-101/Х-555, Х-22, Х-32, "Калібр" та ракетами С-300.

Всього силам ППО вдалося знищити 54 ракети, росіяни випустили ж 64.

Додамо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що через масований обстріл було пошкоджено кілька об‘єктів генерації та електромереж, наразі складна ситуація у західних областях, Одеському та Київському регіонах.

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