У російському Енгельсі спрацювала ППО: що відомо
У російському Енгельсі, поряд із аеродромом стратегічної авіації РФ, пролунали вибухи. Попередньо спрацювала ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".
За словами очевидців, у місті сьогодні, 29 грудня, було оголошено повітряну тривогу, слідом за якою було чути кілька вибухів.
Оновлено (11:41)
За словами губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, на території Енгельського району РФ спрацювала система ППО.
"Знищено невідомий об'єкт. На місце направлено оперативні служби. Загрози для безпеки мешканців немає", - зазначив він.
Нагадаємо, що в ніч проти 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі пролунали два вибухи. Там спрацювала система оповіщення. У місцевих Telegram-каналах повідомляли, що при атаці на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, і ще 4 отримали поранення. Також було пошкоджено літаки.
Міноборони Росії повідомило про трьох загиблих внаслідок вибухів, проте зазначило, що літаки не постраждали.
Незабаром на вибухи на аеродромі "Енгельс" відреагували у Повітряних силах України та в адміністрації президента України Володимира Зеленського.
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