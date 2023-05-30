Масована атака на Київ та санкції проти Ірану: новини за 29 травня

Вчора, 29 травня 2023 року, армія РФ задавала масованого удару по Києву та області, а Верховна рада підтримала пропозицію президента України Володимира Зеленського запровадити санкції проти Ірану на 50 років.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські війська випустили по Києву та області більше десятка "Іскандерів"

Під час обстрілу Києва вдень у понеділок, 29 травня, російські війська випустили 11 "Іскандерів" двох модифікацій. Сили ППО знищили всі цілі.

Вночі росіяни атакували Київ та ще низку областей дронами та ракетами.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російським окупантам не вдасться налякати українців своїми ракетними атаками. Окупанти скоро відчують відповідь на такі обстріли та пошкодують про свої дії.

Ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що Україна своїми успіхами та своїми "Петріотами" буде відповідати Росії на всі прояви її зла та зможе знищити його.

50 років. Верховна рада схвалила запровадження санкцій проти Ірану

Верховна рада схвалила запровадження санкцій проти Ірану на 50 років. Зокрема, за надання Росії дронів і озброєння для обстрілу українських міст.

На вихідних президент Володимир Зеленський вніс до Ради проєкт ухвали про введення санкцій проти Ірану на півстоліття. При цьому наголошувалося, що рішення щодо запровадження обмежень підтримала Рада національної безпеки та оборони України (РНБО).

ЗСУ знищили декілька складів та баз росіян під Маріуполем, - міськрада

Окупанти довгий час вважали Маріуполь, який знаходиться за 80 км від лінії фронту, тиловим. Проте ситуація змінилася.

"Кількість ударів по базуванню російських окупантів на маріупольському напрямку збільшується. Днями у Маріуполі та районі пролунали вибухи",- йдеться в повідомленні.

Зокрема, за попередніми даними, були нанесені удари у Юрʼївці, Нікольському та Урзуфі. Тут розміщуються склади БК та бази росіян.

Магучіх із рекордом виграла етап Діамантової ліги: дві українки в медалях

Вдалим для українських легкоатлеток на чолі з Ярославою Магучіх став другий етап сезону-2023 Діамантової ліги в марокканському Рабаті.

21-річна спортсменка фінішувала першою в стрибках у висоту. Найкраща спроба українки – 2,01 м.

Магучіх пропустила стрибки на 1,81 м та 1,87 м. Натомість висоту 1,95 м вона підкорила з другої спроби. Цей результат забезпечив атлетці перемогу на етапі, але вона вирішила стрибати на 2,01 м і встановила новий орієнтир сезону. Ще одна українка – Ірина Геращенко – завершила змагання зі "сріблом" (1,91 м).

Сирський відвідав Лиманський напрямок: поставив задачі перед майбутнім наступом

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Лиманський напрямок. Він обговорив ситуацію на фронті перед майбутніми наступальними діями ЗСУ.

Він зазначив, що українські захисники утримують позиції на Лиманському напрямку та не дають окупантам просунутися вперед у районах населених пунктів Білогорівка, Спірне, Новоселівське та Торське.

Польща ввела санкції проти режиму Лукашенка: під обмеження потрапили і росіяни

Польща ввела санкції проти 365 громадян Білорусі через регулярні репресії режимом диктатора Олександра Лукашенка.

"Міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський ухвалив рішення про занесення до списку іноземців 365 громадян Білорусі, чиє перебування на території Польщі небажане. Цим особам також буде заборонено в'їзд до Шенгенської зони", - йдеться у заяві.

Зазначається, що їхні фінанси будуть заморожені. Також міністр постановив заморозити кошти та економічні ресурси щодо 20 організацій і 16 осіб, пов'язаних переважно з російським капіталом.

Україна приєднується до демократичного світу. На 9 травня встановили нове свято

Відтепер в Україні будуть відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня, а 9 травня святкуватимуть День Європи.

За такий законопроєкт проголосували 317 депутатів Верховної ради. Водночас 8 травня буде вихідним днем.

Данія збільшила фінансування фонду підтримки України, - Зеленський

Данія збільшила фінансування фонду підтримки України на 2,6 млрд доларів, що посилить бойові можливості нашого війська.

"Вдячний парламенту, данському уряду та народу Данії за рішення збільшити фінансування фонду на підтримку України на 2,6 млрд доларів", - написав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, цей відчутний внесок ще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Мінекономіки запропонувало підняти мінімальну зарплату майже на 1 тисячу гривень

Міністерство економіки пропонує збільшити в держбюджеті 2024 року мінімальну зарплату до 7 651 гривень. Зараз вона складає 6700 гривень.

За словами заступника міністра економіки Тетяни Бережної також пропонується підняти розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС - 3 443 гривень (наразі цей показник складає 2893 гривень; станом на сьогодні його "заморожено" на рівні 1 грудня 2021 року).

Бережна повідомила, що наразі Мінекономіки знаходиться в процесі перегляду попередніх показників макропрогнозу на наступний бюджетний період.

Міністерство фінансів очікує від Міністерства економіки уточнений макропрогноз до 19 червня 2023 року, щоб здійснити розрахунки необхідних бюджетних видатків, в тому числі щодо забезпечення у 2024 році запропонованих Мінекономіки розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні буде дощовою цього робочого тижня, з 30 травня до 2 червня. При цьому синоптики попереджають про грози.

За прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби в південно-східній частині країни та Криму очікуються короткочасні дощі з грозами. На решті території, а також 1 червня в Україні буде без опадів.

Водночас у п'ятницю за прогнозом також буде без опадів, лише в західних і північних областях удень можливі короткочасні дощі та грози.