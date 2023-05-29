ua ru
Пн, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на тиждень

Новость на русском →
Понеділок 29 травня 2023 15:45
Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на тиждень Фото: В Україні очікуються короткочасні дощі та грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні буде дощовою цього робочого тижня, з 30 травня до 2 червня. При цьому синоптики попереджають про грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби в південно-східній частині країни та Криму очікуються короткочасні дощі з грозами. На решті території, а також 1 червня в Україні буде без опадів.

Водночас у п'ятницю за прогнозом також буде без опадів, лише в західних і північних областях удень можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер північно-східний із переходом на західний, 3-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується +10 +16 градусів, а в західних і північних областях місцями можливі +7 +9, вдень +21 +27.

Водночас 30 і 31 травня на сході та південному сході країни очікується +18 +24 градуси. Температура в п'ятницю, 2 червня, вночі прогнозується +8 +14, а в південних областях до +17. Удень синоптики прогнозують +22 +28 градусів, а у східній частині +19 +25.

Погода в червні

За прогнозом синоптиків, погода в Україні у червні 2023 року буде прохолодною. Середньомісячна температура очікується в межах від +18 до +23 градусів, а горах +15 +19 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Російські війська випустили по Києву та області більше десятка "Іскандерів"
Російські війська випустили по Києву та області більше десятка "Іскандерів"
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром