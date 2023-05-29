Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні буде дощовою цього робочого тижня, з 30 травня до 2 червня. При цьому синоптики попереджають про грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook .

За прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби в південно-східній частині країни та Криму очікуються короткочасні дощі з грозами. На решті території, а також 1 червня в Україні буде без опадів.

Водночас у п'ятницю за прогнозом також буде без опадів, лише в західних і північних областях удень можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер північно-східний із переходом на західний, 3-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується +10 +16 градусів, а в західних і північних областях місцями можливі +7 +9, вдень +21 +27.

Водночас 30 і 31 травня на сході та південному сході країни очікується +18 +24 градуси. Температура в п'ятницю, 2 червня, вночі прогнозується +8 +14, а в південних областях до +17. Удень синоптики прогнозують +22 +28 градусів, а у східній частині +19 +25.

Погода в червні

За прогнозом синоптиків, погода в Україні у червні 2023 року буде прохолодною. Середньомісячна температура очікується в межах від +18 до +23 градусів, а горах +15 +19 градусів.