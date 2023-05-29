Прикордонники та ЗСУ знищили склад окупантів на Донбасі (відео)

Прикордонники та артилеристи ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів. Це сталося на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

На Лиманському напрямку аеророзвідка прикордонників завдяки дронам виявила замаскований ворожий склад. У лісі окупанти намагалися переховувати свої боєприпаси.

Прикордонники передали координати складу артилеристам Збройних сил України. Завдяки успішній та скоординованій роботі захисників склад зі снарядами був знищений.

"Отож, складу нема - і питань нема. Хоча… судячи із зафільмованої детонації, запитання все ж було: "Ґдє баєпріпаси?"", - посміялися над окупантами прикордонники.

Ситуація на Лиманському напрямку

Генштаб ЗСУ повідомляє, що окупанти за останню добу не проводили на Лиманському напрямку активних атак. Проте росіяни постійно обстрілюють позиції ЗСУ та населені пункти.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський нещодавно відвідав захисників на Лиманському напрямку. Він обговорив ситуацію на фронті та поставив задачі перед майбутнім наступом.

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