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Польща ввела санкції проти режиму Лукашенка: під обмеження потрапили і росіяни

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Понеділок 29 травня 2023 17:09
Польща ввела санкції проти режиму Лукашенка: під обмеження потрапили і росіяни Фото: Міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський (commons wikimedia org Mariusz_Kamіski)
Автор: Дмитро Браславський

Польща ввела санкції проти 365 громадян Білорусі через регулярні репресії режимом диктатора Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МВС Польщі.

"Міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський ухвалив рішення про занесення до списку іноземців 365 громадян Білорусі, чиє перебування на території Польщі небажане. Цим особам також буде заборонено в'їзд до Шенгенської зони", - йдеться у заяві.

Зазначається, що їхні фінанси будуть заморожені. Також міністр постановив заморозити кошти та економічні ресурси щодо 20 організацій і 16 осіб, пов'язаних переважно з російським капіталом.

Хто потрапив під санкції

Під обмеження потрапили 159 депутатів, 76 суддів, 7 прокурорів, 32 представники місцевої влади, 28 співробітників правоохоронних органів Білорусі.

До санкційного списку також додали 23 пропагандисти з провладних ЗМІ, 24 спортсмени, 8 представників державних підприємств і 8 діячів культури і науки.

"Крім того, до списку увійшли підприємці, пов'язані з російським капіталом. Це 15 громадян Російської Федерації та 1 білорус. Під санкції також потрапили 20 суб'єктів господарювання (19 пов'язаних із Росією та 1 пов'язаний із Білоруссю)", - пояснили в МВС Польщі.

У Польщі вважають, що ці люди підтримують режим Лукашенка, а також займалися легітимацією і підтримкою репресивної політики влади в Мінську. Вони також несуть відповідальність за політично мотивований вирок Анджею Почобуту, ухвалений за неправдивими звинуваченнями.

Ці люди просували білоруський режим, а також займалися легітимацією і підтримкою репресивної політики влади в Мінську. Вони також несуть відповідальність за політично мотивований вирок Анджею Почобуту, ухвалений за неправдивими звинуваченнями.

Справа Анджея Почобута

Почобута було затримано навесні 2021 року, у жовтні 2022 року його було включено Комітетом державної безпеки Білорусі до переліку "осіб та організацій, причетних до терористичної діяльності". Громадянина Польщі судили за наступними "звинуваченнями":

  • Публічні заклики до здійснення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, та розповсюдження матеріалів, що містять такі заклики, вчинені з використанням засобів масової інформації та глобальної комп'ютерної мережі Інтернет;
  • Навмисні дії, спрямованих на порушення національної, релігійної та іншої соціальної ворожнечі.

Раніше Гродненський обласний суд засудив журналіста міжнародного каналу громадського телебачення Польщі Андрія Почобута на 8 років позбавлення волі.

Також у квітні Гродненський обласний суд засудив громадянина Польщі Єжи Живалевського до 4 років позбавлення волі. Його звинуватили в "агентурній діяльності".

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