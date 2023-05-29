Білоруси будують фортифікаційні споруди для РФ у Херсонській області та Маріуполі, - ЦНС
Громадяни Білорусі допомагають армії РФ та будують фортифікаційні споруди у Херсонській області та Маріуполі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Оскільки мешканці окупованої частини України не хочуть працювати на загарбників, росіянам доводиться залучати для інженерних робіт гастарбайтерів із Білорусі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що група громадян із Білорусі залучалась до побудови фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Інша бригада білорусів виконувала роботи з демонтажу зруйнованих будівель у тимчасово окупованому Маріуполі.
"У зв’язку зі складною економічною ситуацією та ростом безробіття в Білорусі, все більше її громадян їдуть на тимчасово окуповані території України, щоб виконувати роботу, від якої відмовляються місцеві мешканці", - додали у ЦНС.
Роль Білорусі в агресії РФ проти України
Білорусь із перших днів долучилася до агресії проти України, надала армії РФ свою територію для вторгнення і нападу на Київську область. Однак свої регулярні війська Білорусь в Україну не вводила.
Також Білорусь надала свої аеродроми для того, щоб російська авіація злітала з них і атакувала українські міста. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко публічно підтримував проведення війни проти України російськими військовими.
Нагадаємо, що Росія передала Білорусі черговий комплект зенітного ракетного комплексу С-400. Його привезли у 25-й ракетний арсенал у Мінській області.
Також Росія зосередила у Білорусі кілька тисяч своїх солдатів. Ще кілька місяців тому там було значно більше військових РФ.
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