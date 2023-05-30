Массированная атака на Киев и санкции против Ирана: новости за 29 мая
Вчера, 29 мая 2023 года, армия РФ наносила массированный удар по Киеву и области, а Верховная рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против Ирана на 50 лет.
РБК-Украина собрала главные новости за 29 мая.
Война России против Украины: последние новости
- РФ атаковала военный объект в Хмельницкой области, повреждены летательные аппараты.
- Жителя Днепра отправили в тюрьму на 5 лет за поддержку оккупации Украины.
- Пограничники и ВСУ уничтожили состав оккупантов на Донбассе (видео).
- Собирала "донаты" для оккупантов. Одесситка проведет 11 лет за решеткой.
- Удар авиабомбами по Торецку: количество жертв возросло.
- Россия решила проводить "выборы" на оккупированных территориях: Верещук дала советы украинцам.
- Иллюзии рассеялись. Оккупант пожаловался на постоянные обстрелы из дронов (перехват).
- Белорусы строят фортификационные постройки для РФ в Херсонской области и Мариуполе, - ЦНС.
- Уничтожение оккупантов недалеко от Мариуполя . Андрющенко рассказал о потерях россиян.
Российские войска выпустили по Киеву и области более десятка "Искандеров"
В ходе обстрела Киева днем в понедельник, 29 мая, российские войска выпустили 11 "Искандеров" двух модификаций. Силы ПВО уничтожили все цели.
Ночью россияне атаковали Киев и ряд областей дронами и ракетами.
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что российским оккупантам не удастся напугать украинцев своими ракетными атаками. Оккупанты скоро почувствуют ответ на такие обстрелы и пожалеют о своих действиях.
Вечером президент Владимир Зеленский заявил, что Украина своими успехами и "Петриотами" будет отвечать России на все проявления ее зла и сможет уничтожить его.
50 лет. Верховная рада одобрила введение санкций против Ирана
Верховная рада одобрила введение санкций против Ирана на 50 лет. В частности, за предоставление России дронов и вооружение для обстрела украинских городов.
На выходных президент Владимир Зеленский внес в Совет проект постановления о введении санкций против Ирана на полвека. При этом отмечалось, что решение о введении ограничений поддержал Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
ВСУ уничтожили несколько складов и баз россиян под Мариуполем, - горсовет
Оккупанты долгое время считали Мариуполь, который находится в 80 км от линии фронта, тыловым. Однако ситуация поменялась.
"Количество ударов по базированию российских оккупантов на мариупольском направлении увеличивается. На днях в Мариуполе и районе прозвучали взрывы",- говорится в сообщении.
В частности, по предварительным данным, были нанесены удары в Юрьевке, Никольском и Урзуфе. Здесь размещаются склады БК и базы россиян.
Магучих с рекордом выиграла этап Бриллиантовой лиги: две украинки в медалях
Удачным для украинских легкоатлеток во главе с Ярославой Магучих стал второй этап сезона-2023 Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате.
21-летняя спортсменка финишировала первой в прыжках в высоту. Лучшая попытка украинки - 2,01 м.
Магучих пропустила прыжки на 1,81 м и 1,87 м. Зато высоту 1,95 м она покорила со второй попытки. Этот результат обеспечил атлетке победу на этапе, но она решила прыгать на 2,01 м и установила новый ориентир сезона. Еще одна украинка - Ирина Геращенко - завершила соревнования с "серебром" (1,91 м).
Сырский посетил Лиманское направление: поставил задачи перед будущим наступлением
Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил Лиманское направление. Он обсудил ситуацию на фронте перед предстоящими наступательными действиями ВСУ.
Он отметил, что украинские защитники удерживают позиции на Лиманском направлении и не дают оккупантам продвинуться вперед в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Новоселовское и Торское.
Польша ввела санкции против режима Лукашенко: под ограничения попали и россияне
Польша ввела санкции против 365 граждан Беларуси из-за регулярных репрессий режимом диктатора Александра Лукашенко.
"Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский принял решение о занесении в список иностранцев 365 граждан Беларуси, чье пребывание на территории Польши нежелательно. Этим лицам также будет запрещен въезд в Шенгенскую зону", - говорится в заявлении.
Отмечается, что их финансы будут заморожены. Также министр постановил заморозить средства и экономические ресурсы по 20 организациям и 16 лицам, связанным преимущественно с российским капиталом.
Украина присоединяется к демократическому миру. 9 мая установили новый праздник
Теперь в Украине будут отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая, а 9 мая будут праздновать День Европы.
За такой законопроект проголосовали 317 депутатов Верховной рады. В то же время, 8 мая будет выходным днем.
Дания увеличила финансирование фонда поддержки Украины, - Зеленский
Дания увеличила финансирование фонда поддержки Украины на 2,6 млрд долларов, что усилит боевые возможности нашей армии.
"Благодарен парламенту, датскому правительству и народу Дании за решение увеличить финансирование фонда в поддержку Украины на 2,6 млрд долларов", - написал президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, этот ощутимый вклад еще больше усилит боевые возможности ВСУ в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Минэкономики предложило поднять минимальную зарплату почти на 1 тысячу гривен
Министерство экономики предлагает увеличить в госбюджете 2024 года минимальную зарплату до 7 651 гривен. Сейчас он составляет 6700 гривен.
По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной также предлагается поднять размер должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС - 3 443 гривен (сейчас этот показатель составляет 2893 гривен; по состоянию на сегодня он "заморожен" на уровне 1 декабря 2021 года).
Бережная сообщила, что в настоящее время Минэкономики находится в процессе пересмотра предварительных показателей макропрогноза на следующий бюджетный период.
Министерство финансов ожидает от Министерства экономики уточненный макропрогноз до 19 июня 2023 г., чтобы осуществить расчеты необходимых бюджетных расходов, в том числе по обеспечению в 2024 году предложенных Минэкономики размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС.
Часть Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на неделю
Погода в Украине будет дождливой на этой рабочей неделе, с 30 мая по 2 июня . При этом синоптики предупреждают о грозах.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток в юго-восточной части страны и Крыма ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории, а также 1 июня, в Украине будет без осадков.
В то же время, в пятницу по прогнозу также будет без осадков, лишь в западных и северных областях днем возможны кратковременные дожди и грозы.
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