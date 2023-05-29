Знищення окупантів неподалік Маріуполя. Андрющенко розповів про втрати росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, вибух у селі Юр'ївка призвів також до поранення понад 400 окупантів, які були на базі РФ. Вони були госпіталізовані у лікарню інтенсивної терапії на ЖМР 17. Також було знищено станцію зв'язку та РЕБ.

Андрющенко розповів, що влучання було в колишній оздоровчий комплекс "Ялта", це призвело до руйнування 5-типоверхового корпусу. Раніше у ньому могли розміщуватись до 120 відпочивальників. Однак росіяни переробляли будівлю під казарми, і після цього в кімнаті можна було розміщати до 5 людей.

"Тобто місткість як казарми орієнтовно до 650 нелюдів. За інформацією від Маріупольського Спротиву вчора завезли туди 4 автобуси на той момент живої сили", - написав він.

Фото: скріншот



Окупований Маріуполь

З початку повномасштабного вторгнення Маріуполь став однією з головних цілей росіян на Донбасі. Місто активно обстрілювалось окупантами, а наприкінці 2022 року їм вдалось повністю захопити його. Тоді українські захисники, що базувалися на "Азовсталі", здалися в полон.

Наразі Росія використовує Маріуполь як одну з основних точок базування окупантів.

Варто зауважити, що останнім часом у місті та його околицях почастішали випадки вибухів. Так, 19 травня, в районі Маріупольського аеропорту, де розташовуються окупанти, пролунали вибухи. Влада повідомила про "прильоти".

Крім цього, 26 травня в Маріуполі пролунав вибух у районі "Азовсталі".

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