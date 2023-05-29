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Відчутний внесок. Данія збільшила фінансування фонду підтримки України, - Зеленський

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Понеділок 29 травня 2023 15:15
Відчутний внесок. Данія збільшила фінансування фонду підтримки України, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Данія збільшила фінансування фонду підтримки України на 2,6 млрд доларів, що посилить бойові можливості нашого війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

"Вдячний парламенту, данському уряду та народу Данії за рішення збільшити фінансування фонду на підтримку України на 2,6 млрд доларів", - написав він.

За його словами, цей відчутний внесок ще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Президента також додав, що наша сила - в єдності.

Співпраця України та Данії

Данія підтримає Україну у боротьбі проти російської агресії. Зокрема, країна надає військову техніку та озброєння, в тому числі танки Leopard 2. Данія вже починає тренувати українських пілотів на винищувачах F-16.

Нещодавно Данія запустила соціальну програму інвестиційного фонду для України на 130 млн доларів. Уряд також планував збільшити ліміти та розширити програму фінансової допомоги для України.

На початку травня країна виділила найбільший пакет допомоги для України, до якого увійшло обладнання, яке необхідне для контрнаступу.

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